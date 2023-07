Sonia Bruganelli, per lei il figlio Davide è uguale a lei | Il commento: “E’ uguale al padre, rassegnati!”

Sonia Bruganelli è al centro dell’attenzione per una foto condivisa con il figlio. Qualcuno sostiene che sia una goccia d’acqua del padre. Sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo.

Sonia Bruganelli ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip per ben due edizioni consecutive. Ha dimostrato di non avere peli sulla lingua nell’esprimere la propria opinione in varie occasioni. Di conseguenza ha raccolto consensi quanto dissensi.

Nella sua prima edizione si è scontrata con Adriana Volpe per dei precedenti mentre nella seconda il clima era più sereno con Orietta Berti. Nella prossima, invece, non ci sarà e al suo posto tra le possibili sostitute potrebbero esserci Katia Ricciarelli, Paola Barale o Cesara Buonamici.

Negli ultimi mesi ha scatenato il gossip per via della separazione con Paolo Bonolis. All’inizio entrambi hanno smentito le voci della crisi coniugale per poi confermarle con un’intervista rilasciata a Vanity Fair. La decisione è stata presa soprattutto da lei e lui non ha potuto fare altro che accettare. Tuttavia vivono sempre sotto lo stesso tetto per amore dei figli.

In queste ore si è mostrata su Instagram con uno di loro sostenendo di essere uguali, ma qualcuno l’ha smentita lasciando un commento. Ed ecco che si sono formate due fazioni, una a favore della Bruganelli e l’altra no. Andiamo a vedere lo scatto in questione per esprimere un proprio parere.

Sonia Bruganelli smentita sul web

Paolo Bonolis è stato sposato con Diane Zoeller dal 1983 al 1988 e dalla loro unione sono nati Stefano e Martina. Successivamente ha incontrato la Bruganelli nel 1997 che ha portato sull’altare nel 2002. Da poco si sono detti addio, ma daranno sempre la priorità a Silvia, Davide e Adele.

Il secondogenito, nato il 7 giugno 2004 ed è diventato un calciatore dell’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918. Ha indossato la maglia della Roma e della Sampdoria. Pare che sia fidanzato con Alice Zordan, una bellissima di Lugano, con la quale si è mostrata spesso sui social. Adesso sta facendo impazzire il web con uno scatto fatto con la madre.

“Siamo davvero molto simili noi due”

Qualche ora fa la Bruganelli ha condiviso uno scatto e con tanto di orgoglio ha scritto che sono due gocce d’acqua. Qualche follower ha sia decantato il loro amore che confermato la somiglianza. Altri, invece, non sono riusciti a coglierla.

Infatti si può leggere in qualche commento che deve farsene una ragione perché è identico a Paolo Bonolis. In effetti i colori possono ingannare, però i lineamenti ricordano molto quelli del padre.