Ilary Blasi rimproverata dalla figlia: come si è conciata per uscire | Per Chanel una vera ‘vergogna’

Ilary Blasi fortemente rimproverata dalla figlia. Come si era vestita per uscire di casa. Lei l’ha bocciata.

Qualunque cosa faccia o non faccia, dica o non dica, la mitica Ilary Blasi è sempre fonte di grandissimo interesse per la Stampa, soprattutto scandalistica. Da quando poi ha concluso il suo matrimonio con Francesco Totti, il chiacchiericcio non l’ha più abbandonata. Ama molto ammalare gli estimatori con scatti che mettono in risalto la sua fulgida bellezza e incredibile fisicità.

La conduttrice romana è anche molto chiacchierata nell’ultimo periodo per il fatto che si sussurra che potrebbe essere in bilico, a partire dalla prossima stagione la sua presenza in Mediaset. L’ultima stagione dell’Isola Dei Famosi non è stata molto seguita e lei, nel congedarsi, non ha dato l’appuntamento al prossimo anno.

Visti anche i cambiamenti che sta attuando Pier Silvio Berlusconi, non ci sarebbe da stupirsi di tale possibile decisione. Ilary tuttavia, potendo contare sulla sua grande amicizia con Silvia Toffanin, pare sentirsi in una botte di ferro. Attualmente si sta godendo le sue meritate vacanze. Recentemente ci ha ammaliato con foto e video del suo viaggio in Brasile con il suo Bastian Muller.

Ilary Blasi, rimproverata dalla figlia

I due fanno coppia fissa da tempo e non si nascondono più. Ci sono già state le presentazioni in famiglia e l’uomo va molto d’accordo coi figli di lei. Ed è stata proprio la figlia Chanel, oggi affermatissima tiktoker a criticare, dall’alto della sua conoscenza in materia, il look con cui la celebre mamma intendeva uscire di casa. Dopo averla bocciata, le ha chiesto di cambiarsi.

Lo ha fatto pubblicamente, annunciando il tutto sui Social, dove lei è molto attiva. Ed è qui che opra dal punto di vista lavorativo anche il suo affascinante fidanzato, ovvero il tiktoker Cristian Babalus, che ha anche già avuto modo di conoscere Bastian e Ilary. Dopo una bella vacanza trascorsa insieme i due stanno progettando un nuovo viaggio per fine agosto.

Il prima e il dopo del suo look per uscire

Chanel nel frattempo, tra una cena romantica con il fidanzato, un uscita con le amiche e un momento di relax ha svolto. pure il ruolo di giudice assai severo per la mamma. In una Storia abbiamo visto la divina Ilary con i capelli sciolti con fascia di colore nero e ben truccata con indosso un vestitino rosa acceso, in pienissimo stile Barbie.

Chiaramente il riferimento è stato riguardo la fortissima mania per la famosa bambola e per il film disponibile in tutte le sale. “Tranquilli ragazzi, non l’ho più fatta uscire come mi aveva mostrato nelle storie prima”, ha scritto Chanel poi. E così è effettivamente stato. Non per nulla abbiamo successivamente visto uscire Ilary con i capelli raccolti in una coda, una t-shirt e un paio di pantaloni cammello.