Mediaset lo calcia nel dimenticatoio: fatto a pezzi e buttato via | Lo sfogo del famosissimo

Mediaset, mandato via in malo modo e dimenticato senza se e senza ma. Di chi stiamo parlando? Il racconto incredibile dei fatti.

Sono stati fatti tanti, tantissimi cambiamenti all’interno delle Reti Mediaset. E tra addi, nuovi arrivi , grandi sorprese e terribili docce fredde c’è stato di che sbizzarrirsi. Possiamo proprio dire che Pier Silvio Berlusconi, nelle vesti di accorto AD dell’ Azienda del Biscione, ha messo in atto vere e proprie rivoluzioni che hanno anche sconvolto molti telespettatori.

Chiaramente il fatto più clamoroso è stato quello di togliere la conduzione, già a partire da settembre, del suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque a Barbara D’Urso che si è detta ignara di tutto ciò e aveva dato pure l’appuntamento al suo pubblico con il suo programma subito dopo la pausa estiva.

A lasciare di stucco è stata anche l’uscita di scena di Belen dopo tanti anni di collaborazione. La bella argentina, considerata da tempo una vera e propria diva nel nostro Paese, ha ringraziato tramite una Storia, caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, l’Azienda e in particolar modo Maria De Filippi per aver creduto in lei.

Mediaset, fatto a pezzi e buttato via

Tra i più accattivanti arrivi ci sono certamente annoverare quelli delle giornaliste Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, direttamente da La 7 e dalla Rai. Tuttavia ora gli occhi sono quasi tutti puntati, così come per la verità le orecchie, su Uomini e Donne e il Grande Fratello. Se nel primo caso è ancora caccia grossa per scovare i nuovi tronisti, nel secondo ci si chiede chi saranno i prossimi concorrenti.

Intanto per quanto concerne il padre di tutti i reality sappiamo per certo che al suo timone ci sarà come sempre Alfonso Signorini e che d’ora in poi non saranno più associate al programma le etichette, non particolarmente simpatice a Pier Silvio, di Nip e Vip. A questo giro vedremo concorrenti sia famosi che non. Esclusi poi influencer e Onlyfans. Tuttavia pare che il veto sia esteso anche ad altre persone. Lo ha svelato il vippone, nonché partecipante al GF Vip 7 e storico anchorman del TG1, nel corso di una sua intervista al Corriere della Sera.

A parlare è Attilio Romita

Stiamo parlando di Attilio Romita, che ha parlato della sua esperienza al GF Vip 7 e delle sue prospettive lavorative. Riguardo alla sua partecipazione al reality ha risposto: “L’unico che mi sembra adatto al mio profilo è Pechino Express. Non parteciperei mai a Temptation Island e credo di non avere più l’età e il fisico per L’Isola Dei Famosi“. Tuttavia avrebbe voluto collaborare ancora con il GF.

“L’unica figura in cui mi sari visto era quelle dall‘opinionista nella nuova edizione del GF Vip ma non è stato possibile. Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipati della scorsa edizione del Grande Fratello. Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle Reti Mediaset”, ha dichiarato il giornalista.