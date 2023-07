Jolanda Renga, da dolce bimba a schianto mozzafiato: com’è diventata la figlia di Ambra

Jolanda Renga, la figlia maggiore di Ambra Angiolini e Francesca Renga, una volta cresciuta è diventata una bellezza mozzafiato. Da far girare la testa a tutti.

Il cantautore bresciano che si è fatto conoscere in primis come leader della band Timoria, in veste da solista ha ben presto conquistato i cuori degli italiani. Grande presenza scenica e una voce calda, modulata e potente, in grado di far emozionare in men che non si dica, queste le sue migliori qualità. È anche stato grandissimo protagonista del Festival di Sanremo che ha pure vinto.

Ambra è invece una grandissima attrice sia per il Grande che il Piccolo Schermo, oltre che una stimatissima conduttrice e speaker radiofonica. Inoltre di recente pure debuttato come scrittrice. I due hanno vissuto una splendida e lunga storia d’amore senza però mai giungere alle nozze. Insieme hanno avuto due figli, quali Jolanda e Leonardo. Se il secondogenito è assai schivo e restio ad apparire, lo stesso non si può dire della primogenita.

La ragazza è anche apparsa nel salotto di Verissimo, dove ha parlato di sé, della sua vita e della sua carriera. Inoltre Jolanda ha anche dimostrato di possedere ingenti doti canore, debuttando sul palcoscenico di un importantissimo evento nella sua città natale insieme al padre. La manifestazione è stata tra l’altro presentata dalla sua celebre madre.

Jolanda, sempre più simile alla mamma

Jolanda e Ambra hanno un rapporto molto stretto e trascorrono molto tempo assieme, facendo passeggiate e molto sport. Oltre alla sua vita da studentessa e alle sue passioni. Jolanda ha anche un fidanzato molto più grande di lei, che ha già presentato in famiglia. Il fortunato è il 24enne Filippo Carrante, che ha anche già conosciuto Francesco, che ha in qualche modo dato la benedizione alla coppia.

Lo ha fatto mettendo un like e auna foto che ritrae i due insieme. Il fidanzato non è interessato al mondo dello spettacolo e si è da poco laureato. Riguardo a lui Jolanda aveva rivelato alla Toffanin. “È uno delle perone migliori che conosca”. Tuttavia la sua ospitata aveva suscitato molto clamore e alimentato la cattiveria degli haters, che lei ha provveduto a cancellare dei suoi profili. In questo ha preso da mamma Ambra.

Da bambina dolcissima a bellezza mozzafiato

Tra l’altro, se possiede in qualche maniera il suo carattere combattivo, è molto simile a lei anche fisicamente parlando. La somiglianza è ancora più lampante ora che sta diventando grande. La forma del viso e l’espressività ricordano molto la genitrice quando aveva la sua età e quando, ancora più giovane, si era fatta conoscere da grande pubblico conducendo Non è La Rai.

La ragazza porta i capelli lisci e lunghi e non ricci come la madre al tempo di T’Appartengo. La dolcezza negli occhi, così come le sua espressività, sono del padre Francesco, dal quale ha ereditato anche una grandissima sensibilità artistica. Con lui la ragazza ama realizzare divertenti video, con tanto di balletti che diventano in men che non si dica virali.