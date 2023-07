Temptation Island schifato e massacrato dai due pupilli di Maria De Filippi: che colpo basso

Un’amatissima coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha espresso un parere su Temptation Island. Non è stato per niente positivo. Ecco di chi si tratta e cosa hanno detto.

Il programma di Maria De Filippi permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. In qualche caso, però, non sempre c’è un lieto fine. Basta pensare che Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati dopo 1 anno di matrimonio e sicuramente ne parleranno nelle prime puntate della prossima edizione.

Per quanto riguarda Natalia Paragoni e Andrea Zelletta da poco sono diventati genitori. Hanno già pubblicato le prime foto del nuovo membro della famiglia, ottenendo così tanti like e commenti con tanto di auguri.

Di recente è tornato al centro dell’attenzione un tronista e la sua scelta per via di alcune dichiarazioni fatte a un noto influencer che si occupa proprio di Uomini e Donne.

La coppia in questione è stata intervistata da Lorenzo Pugnaloni è quella composta da Giacomo Czerny e Martina Grado. Oltre il programma che li ha fatti conoscere, hanno parlato anche di Temptation Island. Li vedremo davanti al falò in futuro? Ecco come stanno le cose.

La coppia contro Temptation Island

“Ho seguito molto quest’edizione. Lavinia Mauro mi è piaciuta tanto, soprattutto nel cambio personale che ha fatto e che speravo facesse, li vedo bene e complici. Per quanto riguarda gli atri troni…mi dispiace, non è mai bello sapere che una coppia scoppia, però mi sento di dire che me l’aspettavo”, ecco cosa ha detto Martina.

A seguire Giacomo ha espresso il suo parere: “Mi piacevano molto. Sono contento che la loro relazione funzioni. Le altre coppie secondo me il problema è che vedono il programma come un’opportunità e di conseguenza non si va lontano. Lavinia era la più vera in tutto ciò che faceva”. Poi è arrivata la domanda su Temptation Island. Ci sarà sicuramente la prossima edizione e i due sono stati molto chiari sulla loro posizione.

“Una dinamica che non fa per me”

La prima a rispondere è stata l’ex corteggiatrice: “I problemi con il mio fidanzato me li risolvo tranquillamente a casa. Sarei ipocrita a dirti di non averci fatto mai un pensiero. Ma perché ogni esperienza è allettante all’idea di poterla vivere e dire di averla vissuta. Purtroppo è una dinamica che non fa per me. Preferisco fare da spettatrice“.

Anche Giacomo ha confessato di non sentirsi all’altezza di affrontare quest’esperienza televisiva. Tuttavia lei ha espresso una preferenza per L’Isola dei Famosi mentre lui per il Grande Fratello. Non li vedremo nel reality delle tentazioni, ma forse in quelli menzionati. Per ora conducono la loro vita senza lontano dalle telecamere.