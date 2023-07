Nina Moric, che fine ha fatto l’ex di Fabrizio Corona? Dopo il ricovero in ospedale, eccola oggi

Dopo il ricovero in ospedale di Nina Moric, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto l’ex di Fabrizio Corona. Ecco com’è diventata oggi la nota showgirl. Vediamo nel dettaglio cosa sta facendo.

Ecco che fine ha fatto Nina Moric, dopo il suo ricovero in ospedale. In molti vogliono sapere cosa sta facendo oggi l’ex di Fabrizio Corona, con il quale all’epoca avevano generato molto scandalo per la loro storia molto movimentata, se possiamo definirla così.

Tra di loro è successo di tutto e soprattutto su di loro sono state dette veramente tante cose. Alcune vere, altre finte e altre non ancora verificate.

L’unica cosa certa è che Fabrizio e Nina, per anni si sono amati e dal loro amore è nato un figlio che tra gioie e dolori ha fatto la spola nel corso della sua vita, un po’ da mamma e un po’ da papà.

Vediamo quindi che finale ha avuto la tormentata modella.

Che fine ha fatto Nina Moric, dopo la fine con Fabrizio Corona?

Nina Moric è stata insieme a Fabrizio Corona dal 2001 al 2014 e per anni hanno riempito i rotocalchi delle riviste di gossip per via dei loro eccessi e dei loro vizietti di coppia. Tra di loro poi sono successi diversi fatti oscuri, dichiarati poi da loro stessi nel corso degli anni. Sicuramente lo scandalo di Vallettopoli che ha coinvolto l’ex marito, non ha aiutato la coppia, la quale ha divorziato dopo poco.

La Moric non ha mai nascosto i suoi problemi di droga e di alcol, sopraggiunti in tenera età, la sua vita è stata molto frenetica, per questo è caduta in questa “via oscura”. Proprio per questa motivazione, il figlio Carlos Maria, si è allontanato da lei e per anni non le ha più rivolto la parola. Adesso pare che le cose tra i due vadano meglio, come hanno dimostrato quegli scatti di loro due insieme dopo anni, alla mostra d’arte ideata dalla Moric stessa.

E’ un momento molto difficile per lei

Nina Moric, dopo la corsa in ospedale pare stare meglio finalmente, come ha dichiarato lei stessa: “Mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita. Ci sono un po’ di conseguenze però sono forte e tutto andrà benissimo”.

L’ex di Fabrizio Corona ha passato settimane dove i follower erano risultati molto preoccupati per lei, in quanto non sembrava stare molto bene. Poi quella foto di lei in ospedale non ha lasciato dubbi. Purtroppo, non si sa di preciso cosa le sia successo, ma pare sia andato tutto per il meglio, come si può leggere dalle sue dichiarazioni social. Inoltre la Moric ha ringraziato tutto il personale medico per averle salvato la vita.