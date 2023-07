Tiziano Ferro, chi è il marito facoltoso e molto bello: spunta la rara foto

Non tutti conoscono il marito di Tiziano Ferro. Ecco una foto dei due che ha lasciato in tanti a bocca aperta. Vedere per credere!

Nato a Latina il 21 febbraio 1980, Tiziano Ferro si è dedicato alla musica già in tenera età. Ha imparato a suonare la chitarra classica, il pianoforte e la batteria. In qualità di cantante ha mostrato le sue qualità nel 2001 che piacquero a Maria Maionchi.

In questo modo ha esordito col brano musicale Xdono nel 2001, anticipando così l’album Rosso Relativo. Nel 2003 è stata la volta del secondo album intitolato 111 e da esso sono stati estratti Sere nere, Non me lo so spiegare e Ti voglio bene. A seguire il terzo album Nessuno è solo che ha altrettanto avuto un buon riscontro sia da parte dei fan che dalla critica.

Il quarto è intitolato Alla mia età lanciato nel 2009. Ancora oggi ha tanti progetti da realizzare, dunque i fan non possono fare a meno di seguirlo. Inoltre a breve uscirà il romanzo La felicità del principio con la collaborazione di Mondadori dopo Trent’anni e una chiacchierata con papà (2010) e L’Amore (2012).

In questi giorni, invece, è alle prese con il tour partito lo scorso 7 giugno. Grande soddisfazione è aver riscontrato che i fan non hanno rimborsato il biglietto attendendo così 3 anni il ritorno live dei concerti. Tutti sono concordi nel dire che sia un cantante dal talento più unico che raro e il merito è sicuramente anche delle gratificazioni in ambito privato. Non tutti, però, conoscono il volto del marito.

Tiziano ferro è felice accanto a lui

La musica ha rappresentato una sorta di terapia per il cantante che negli anni dell’adolescenza ha dovuto fare i conti con i chili di troppo. Così è riuscito a guarire e ad accettare l’immagine riflessa allo specchio.

Poi nel 2011 ha fatto coming out dichiarando di essere finalmente sereno con sé stesso. Successivamente ha incontrato Victor Allen, il quale si è subito inginocchiato con un anello per fargli la proposta. Ma cosa sappiamo sul conto dell’uomo? Andiamo a scoprire ogni singolo dettaglio.

Curiosità sul marito del cantante

Victor è noto nel mondo dello spettacolo americano. Ha 57 anni ed è un ex consulente della Warner Bros. Adesso è proprietario di un’agenzia di marketing. Purtroppo non si sa altro sul suo conto perché è una persona talmente riservata da non avere nemmeno un account su Instagram.

Victor Allen e Tiziano Ferro sono convolati a nozze nel 2019 e hanno ampliato la famiglia accogliendo i figli Margherita e Andres. “Ci prenderemo cura dei nostri figli proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’, e soprattutto ‘se’, condividere il racconto della loro vita”.