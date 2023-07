Milly Carlucci, avete mai visto dove vive? Lei sì che ha una dimora da vera regina

Milly Carlucci, sapete dove abita la splendida conduttrice di Rai Uno? Avete mai visto la sua dimora? Una casa da sogno.

Tutto è pronto per il grandissimo ritorno di uno dei programmi di maggior successo della mitica Milly Carlucci. Lei è una delle conduttrici più amate delle Reti Rai. Nell’autunno e prima parte di inverno di ogni anno ci fa sognare con il suo programma danzereccio. Stiamo parlando di Ballando Con Le Stelle.

Il programma ci fa molto sognare, non solo per le splendide performance, ma anche per i severissimi giudizi della giuria. Altro suo grande programma è Il Cantante Mascherato, che nell’ultima edizione ha visto trionfare, sotto la maschera del Cavaliere Veneziano Samuel Peron.

Tuttavia ultimamente è anche stata grandissima protagonista del Gossip, per via di Barbara D’Urso.

Infatti circolava una potentissima voce secondo la quale Carmelita avrebbe dovuto approdare in Rai in qualità di giudice a Ballando Con Le Stelle. Tuttavia poi quest’ultima è stata clamorosamente smentita. In ogni caso si spera sempre che Carmelita possa partecipare nelle vesti di ballerina per una notte.

Milly Carlucci, squarci della sua dimora da regina

Non per nulla la conduttrice campana è già stata invitata più volte dalla stessa Carlucci, ma non aveva potuto accettare l’invito a causa dei suoi numerosi impegni. Ora Milly ha concluso il percorso di Ballando On the Road, che è stato un autentico successo. Grazie a ciò ha percorso l’Italia in lungo e in largo, alla ricerca di nuovi talenti e ha avuto modo di incontrare i suoi più fervidi sostenitori.

Sui Social sono presenti moltissimi video che attestano questa sua esperienza ed è qui che hanno trovato spazio, nel corso del tempo, alcune clip e scatti che ha realizzato nella sua casa. Altre volte è stato possibile scoprire di più della sua dimora grazie ad alcuni collegamenti video che lei teneva per delle chiacchierate a cuore aperto in TV con i suoi colleghi, quando erano ancora attivi i vari lockdown e la pandemia era particolarmente aggressiva.

Una dimora elegante e luminosa

Certamente la sua casa rappresenta appieno il suo modo di essere, oltre a quello del suo affascinante consorte. L’eleganza la fa da padrona assoluta, così come i colori chiari, che donano non solo un tocco chic, ma una luminosità in più a tutto l’ambiente che è spazioso e arioso. In salotto trova largo spazio un lungo super spazioso divano beige chiaro.

Qui la conduttrice ama rilassarsi leggendo qualche buon libro, dei quali fa ben sfoggio nella sua vasta libreria di colore legno chiaro, che ha a disposizione nel suo studio. Non mancano poi scatti che ci mostrano angolini deliziosi, che lei ha dedicato al suo lavoro, appendendo al muro anche manifesti che richiamano le sue trasmissioni, tra cui ovviamente Ballando Con Le Stelle.