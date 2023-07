Lorella Cuccarini, come fa mantenersi così in forma: i segreti della sua dieta

Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani, a quasi 58 anni, possiede una fisicità assolutamente invidiabile. Sapete come fa a mantenersi così bella e in forma? I segreti della sua dieta.

Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista nel convincente ruolo di docente, in primis di danza, e in secundis di canto ad Amici, la divina Lorella Cuccarini. Tra l’altro nel corso dell’ultima stagione ha quasi sfiorato la vittoria con la sua allieva Angelina Mango che alla fine è arrivata seconda.

In ogni caso lei è diventata una cantante molto quotata e richiesta ovunque. Inoltre il suo primo album è un successo e il suo singolo Ci pensiamo domani è diventato in men che non si dica un autentico tormentone. Ergo, la sua insegnante non può che essere orgogliosa di lei e della grande crescita artistica avvenuta negli ultimi mesi.

Ora Lorella si sta godendo a pieni polmoni la sua estate in compagnia dei suoi amici e dei suoi familiari, in attesa di ritornare come grande protagonista del padre di tutti i talent per il quale si stanno concludendo i provini per la nuova edizione.

In ogni caso, essendo una vera stakanonivista, ci propone anche sul suo canale YouTube nuove puntate del suo Dimmi di te.

Lorella Cuccarini, una vera sportiva

Qui incontra, per deliziose chiacchierate cuore aperto, ex concorrenti di Amici. Tuttavia, osservando con attenzione sia il suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram che le varie clip che l’hanno vista ballare durante la fase serale del programma in compagnia del grande amico e collega Emanuel Lo, non si è potuto rimanere estasiati anche dalla sua eccellente fisicità.

Certamente Madre Natura è stata molto generosa con lei ma c’è anche da dire che Lorella ha sempre praticato fin da ragazza, soprattutto per motivi lavorativi, tantissimo sport che è anche una sua immensa passione. E non stiamo parlando solo della danza ma anche di tanta ginnastica perlopiù artistica.

La sua dieta e i suoi segreti per stare in forma

Anche oggi, che sta per compiere 58 anni di età, non smette di praticare attività sportiva e di ricavarsi sempre del tempo per se stessa che è fondamentale per stare bene non solo fisicamente parlando ma anche psicologicamente. Lory in particolare consiglia a tutti di camminare, anche solo per mezzora al giorno, a passo sostenuto, per rimanere in forma.

Oltre a ciò è bene mangiare sano e pulito, curando maggiormente la propria alimentazione, senza però privarsi troppo dei piaceri della tavola. Il trucco sta nel bilanciare bene le pietanze e di non eccedere con le porzioni. Infine, è fondamentale non saltare mai i pasti principali e concedersi a metà mattina e pomeriggio degli spuntini a base di frutta fresca o secca, oltre che tenersi costantemente idrati.