Elisabetta Gregoraci, senza trucco e parrucco: al naturale è davvero irriconoscibile

Elisabetta Gregoraci come non l’avete mai e poi vista. Completamente struccata e in versione acqua e sapone. Praticamente un’altra.

Elisabetta Gregoraci è sempre più lanciata come conduttrice. Ora ci sta facendo sognare letteralmente ad occhi aperti alla conduzione di una nuova e incredibile edizione di Battiti Live. I suoi outfit, studiati nei minimi dettagli, mettono in chiaro risalto la sua eccellente fisicità. Talvolta lei non gioca, per la verità pure amabilmente, sulle trasparenze ma anche su spacchi e scollature da urlo.

Ora poi che la pelle è ambrata e la voglia di estate e di relax serpeggia praticamente ovunque lei appare, se possibile, ancora più bella e sensuale. Certamente oggi ha una nuova luce negli occhi dovuta al grande amore che ormai ha fatto capolino all’interno della sua vita da un po’ di tempo.

Difatti Ely ha ritrovato nuovamente la felicità nelle fattezze di un giovane e affascinante uomo con il quale fa decisamente sul serio e non si nasconde più. Stiamo parlando di Giulio Fratini. Tra l’altro il magazine Chi, che è sempre sul pezzo, ci ha regalato in questi giorni scatti esclusivi delle loro vacanze d’amore in barca.

Elisabetta Gregoraci, irriconoscibile senza trucco

Tuttavia il più grande amore della splendida showgirl, cantante e attrice calabrese, è un altro. Stiamo parlando del figlio Nathan Falco che oggi è ormai adolescente. Il ragazzino è frutto del suo amore con l’ex marito Flavio Briatore con il quale lei è tuttora in ottimi rapporti. Si vogliono indubbiamente molto bene e si stimano a vicenda. Inoltre si vedono con una certa frequenza insieme alla loro creatura.

Nathan ha anche già conosciuto Giulio e se la sua mamma è arrivata alle presentazioni ufficiali perché è ovviamente sicura del sentimento e del legame con il bel Fratini. Un legame, dicevamo, che le fa più che bene e che la rende ancora più radiosa e seducente. Ora l’artista ha lasciato senza parole i fan con uno scatto dove è apparsa completamente struccata e in una versione molto casual. Lei irriconoscibile.

Bellissima anche in versione naturale

La donna ha deciso di mostrarsi in una Storia, caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, senza nemmeno un filo di trucco posto sul suo splendido viso, con i capelli lisci lasciati sciolti e con indosso un accappatoio. Così ha dato il suo più sentito buongiorno ai suoi numerosissimi followers che hanno decisamente gradito il suo dolce pensiero.

Tra l’altro costoro hanno potuto appurare ancora una volta quanto lei sia bella in versione acqua e sapone, nonché stanca e leggermente assonnata. E il fatto che abbia deciso lei stessa di farsi vedere così dal vasto popolo del Web è che non si ama, si vuole bene e rispetta. E che soprattutto vuole sempre essere se stessa e profondamente sincera con chi la segue. Un incanto con e senza trucco.