Raoul Bova, le parole sulla compagna fanno venire le lacrime: è boom di commenti

Raoul Bova, l’amatissimo attore vince la sua proverbiale riservatezza e dona romantiche parole alla sua compagna. È subito boom di like.

È attualmente impegnatissimo sul set della nuova stagione di Don Matteo il bravo e affascinante Raoul Bova. Certo, non deve essere stato affatto facile per lui, sebbene sia innegabilmente un bravissimo e talentuosissimo artista, prendere il posto del protagonista, che è stato per tantissimi anni del mitico Terence Hill.

Non per nulla, quando i fan della serie hanno saputo della sua uscita scena, ci sono rimasti malissimo e sono pure insorti. In ogni caso il personaggio interpretato da Raoul, il conturbante Don Massimo, è piaciuto tantissimo e l’indice di gradimento non ha tardato a farsi sentire. Chiaramente lui è stato felicissimo di questa sua nuova consacrazione professionale.

Da anni Bova fa coppia fissa con la collega Rocìo Morales, che ha avuto modo in passato anche lei di lavorare con Terence. Però non sul set di Don Matteo ma di Un Passo Dal Cielo. Tra l’altro il set è stato galeotto per lei e Raoul, ma di un film, ovvero Immaturi Il Viaggio. Tuttavia prima di iniziare a vivere la loro relazione, lui ha deciso di parlare a cuore aperto con l’allora moglie Chiara Giordano.

Raoul Bova e la sua dolcissima dedica per la compagna

Con Chiara ha messo al mondo due figli maschi, oggi adulti, mentre con Rocìo è diventato papà di due magnifiche bambine. Nonostante siano innamoratissimi e felicissimi, non si è mai parlato per loro di matrimonio. Dal canto suo La Morales, che non è solo una bravissima attrice ma anche un’acclamata modella e talentuosissima scrittrice, ha affermato, nel corso di varia interviste di sentirsi già come sposata con lui.

Lui che ora, vincendo la sua proverbiale riservatezza, che lo porta a non essere particolarmente attivo sui Social a differenza della sua dolce metà, ha voluto donarle una dolcissima dedica le cui parole hanno commosso le corde più intime dei cuori dei suoi numerosissimi followers, che hanno in men che non si dica invaso il post con un’esplosione di cuoricini rossi palpitanti.

Le commoventi parole con boom di like e commenti

L’attore romano ha condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram un paio di scatti vacanzieri, in compagnia della sua Rocìo. I due sono impegnati in una gita in barca, si guardano negli occhi e si sorridono. Lei ha i capelli legati e protegge il capo dai raggi del sole con un cappellino di paglia a visiera. Poi scatta il bacio, che è una vera coccola per l’anima di chi li guarda.

Loro sono il vero ritratto della felicità. Non per nulla Bova nella didascalia ha commentato: “Il tuo sorriso è la mia felicità“. A quel punto la compagna ha prontamente risposto: “Mi emozioni, lo sai poi…(cuore)”. I fan hanno commentato a gogo in maniera entusiasta. Tra i vip a far sentire il loro affetto la divina Cristina Marino e il simpaticissimo Stefano Fresi.