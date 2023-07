Soleil Sorge, lietissimo annuncio dopo il Gf Vip: lei è l’unica ad avercela fatta

Soleil Sorge ha dato ai fan una bellissima notizia. Ecco cosa ha detto la conduttrice del Gf Vip Party dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini.

Soleil Sorge è nota al pubblico italiano per aver partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini. Quest’ultimo è andato via dallo studio con lei mano nella mano, ma quando poi si è messo alla prova nella casa del Grande Fratello Vip 2 lei lo ha lasciato con una lettera. Dopo qualche giorno è uscita allo scoperto con Marco Cartasegna.

La love story è giunta al termine e in un secondo momento è partita per l’Honduras come naufraga di una precedente edizione de L’Isola dei Famosi dove ha conosciuto Jeremias Rodriguez. Sono stati insieme qualche mese, ma anche in questo caso è mancato il lieto fine. Nel frattempo ha cercato di costruire una carriera televisiva ottenendo così un ruolo importante nel Gf Vip dell’ultima edizione.

Prima, però, è stata un concorrente e ha dato ai compagni d’avventura del filo da torcere, soprattutto a Raffaella Fico che ha fatto poi ricorso alle vie legali. Con Alex Belli ha tenuto tutti col fiato sospeso, in quanto la moglie Delia Duran è intervenuta varie volte fino a diventare membro del cast di quell’edizione.

Tutti sono concordi nel dire che sia riuscita a cavalcare l’onda del successo, un percorso che ricorda molto quello di Giulia De Lellis. In queste ore ha dato una bellissima notizia ai fan, ovvero di un nuovo impegno televisivo che non riguarda alcun reality. Andiamo a scoprire cosa sta bollendo in pentola.

Buone notizie per Soleil Sorge

Di recente Soleil è stata coinvolta in una rissa in un noto locale della Sardegna per aver parlato con Daniele Del Vecchio in presenza di Oriana Marzoli. I due in quel periodo si erano lasciati, quindi inevitabile è stato lo scontro. Erano presenti anche Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia e tutte sono state invitate ad andare via.

Chi ha assistito alla scena ha confermato che l’ex corteggiatrice non ha fatto nulla di male. Per fortuna è una faccenda finita nel dimenticatoio e ora si sta esultando per una comunicazione fatta sui social.

“Sono davvero felicissima”

“Tratterò due strisce, una riguardo al cinema con Enrico Vanzina e l’altra invece riguardo il benessere e la salute con il professor Lorenzetti. Sono davvero felicissima perché nel corso delle puntate si trattano temi della nostra società molto interessanti, con dei personaggi davvero interessanti”.

Per la prima volta vedremo Soleil condurre il programma Felicità 2023 che andrà in onda su Rai2 nelle prossime settimane, ovvero dal 5 agosto al 16 settembre 2023. Accanto avrà su personaggi pubblici di spicco, non poteva chiedere di meglio.