Fabrizio Corona a gamba tesa su De Martino: “Lui si vergogna di lei” | Belen disintegrata

Stefano De Martino è al centro dell’attenzione per via di alcune dichiarazioni fatte sul suo conto da Fabrizio Corona. Ecco l’ex re dei paparazzi cosa ha detto sulla sua relazione, ormai giunta al termine, con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino è sicuramente uno dei volti emergenti del mondo dello spettacolo italiano. Tutto ha avuto inizio con la sua partecipazione ad Amici dove si è proposto come ballerino. Ha perfino convinto Alessandra Celentano con le sue doti artistiche al punto tale da far parte poi del corpo di ballo dei professionisti. Come se non bastasse ha anche trovato l’amore tra i banchi di scuola.

Purtroppo l’amata Emma Marrone è stata messa da parte a causa di Belen Rodriguez, con la quale è convolata a nozze e dal loro amore è nato Santiago. Si sono lasciati per ben due volte e lei nel frattempo è stata legata sentimentalmente ad Andrea Iannone e Antonino Spinalbese. Quest’ultimo le ha dato la possibilità di accogliere nella sua vita la figlia Luna Marì.

In realtà Belen e Stefano non hanno mai divorziato, quindi sono stati marito e moglie in tutto questo tempo. La showgirl argentina ha ammesso in un’intervista di aver accettato Stefano, eppure qualcosa sembra essere andato storto. Per la terza volta di fila si sono detti addio.

Adesso lei è al centro del gossip per essere stata beccata in compagnia di un altro uomo. Tra i tanti che hanno parlato della faccenda c’è anche Fabrizio Corona che sul suo canale Telegram ha espresso un parere. Le parole usate non sono passate inosservate.

Fabrizio Corona su Stefano De Martino

“Da fruttivendolo arriva ad Amici a fidanzato di Belen proprietario di un negozio, a ragazzino usato per fare il primo figlio, a uomo che si fa trasformare esteticamente con modo di comportarsi e di vestirsi nell’immaginario uomo ideale di Belen Rodriguez…è riuscito a incominciare a fare l’opinionista, a smettere di fare il ballerino, ad avere un’immagine pulita, a fare piccoli programmi per poi arrivare alla conduzione“.

Secondo Corona, quindi, Stefano diventerà un pezzo forte della televisione italiana. Poi è stato inevitabile tornare sull’argomento che sta incuriosendo tutti, ossia la fine della relazione con Belen.

“La considera una cretina”

“Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente”.

Poi ha aggiunto: “E’ tornato con Belen per l’interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologica carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L’aver accettato una situazione del genere lo rende ancora più amato dalla gente”. Il diretto interessato replicherà? Lo scopriremo probabilmente presto.