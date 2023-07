Uomini e Donne, corteggiatrice non se lo tiene più dentro: “Ho questa malattia da…” | Nessuno in studio se n’era accorto

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato di soffrire di una malattia da quando era una bambina. Andiamo a scoprire chi è e con cosa è costretta a convivere.

Un’ex corteggiatrice che sta facendo parlare nelle ultime ore è sicuramente Natalia Paragoni. Assistita fino all’ultimo dal compagno Andrea Zelletta, ha dato alla luce la prima figlia. Tanti sono stati gli auguri ricevuti, chiaro segno che sono molto amati. Ancor prima Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati anche loro genitori.

Loro sono la conferma del fatto che il vero amore può nascere in uno studio televisivo. Dell’ultima edizione l’unica coppia che ha superato le prime difficoltà della conoscenza è quella composta da Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

I telespettatori credono che ci sia un futuro roseo per la loro love story. Il programma permette proprio questo, ovvero trovare l’anima gemella davanti alle telecamere. C’è chi riesce e chi no, ma nonostante tutto non si perde mai la speranza.

Qualcuno mette in gioco i sentimenti più di una volta e l’ennesimo tentativo non sempre va male. In tal caso non si può che parlare di lui, felicemente fidanzato con colei che in queste ore ha lasciato tutti di stucco svelando la sua malattia. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Amara scoperta sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Lui si è seduto sul trono tanti anni fa, ma andò via dallo studio da solo. Tuttavia una corteggiatrice non ha gettato la spugna, dunque è riuscito a conquistarlo lontano dalle telecamere. Dopo anni di fidanzamento si è messo alla prova in qualità di tentatore a Temptation Island e la vicinanza a una fidanzata gli ha dato nuovamente la popolarità. Maria De Filippi l’ha voluto di nuovo sul trono e in questo caso il finale è stato diverso.

Lui è Andrea Cerioli e l’ex corteggiatrice in questione è Arianna Cirrincione. Con grande sorpresa nel giro di un mese sono andati via dallo studio, quindi qualcuno ha insinuato che avessero un accordo. Con il tempo in tanti si sono ricreduti entrando nel cuore della gente. Infatti in queste ore lei sta facendo preoccupare i fan per una confessione fatta sullo stato di salute.

La malattia nascosta fino a oggi

Essendo molto seguita sui social, tende sempre ad avere un contatto con chi la sostiene e supporta. Su Instagram, per esempio, Arianna ha attivato la modalità Fammi una domanda e uno dei follower ha chiesto il motivo dell’assenza dei tatuaggi.

“Ho la vitiligine da quando sono bambina. Fortunatamente la mia è contenuta, ma per precauzione mi hanno sconsigliato di traumatizzare la pelle. Quindi niente tatuaggi, laser eccetera. Ma ti dirò non mi pesa. Mi stanco facilmente. Non sono sicura che riuscirei a portare un tatuaggio in modo permanente” . Nulla di preoccupante, però è giusto tenere sotto controllo con le dovute precauzioni.