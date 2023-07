George Clooney, avete mai visto la sua villa sul lago di Como? La Canalis l’adorava

Avete mai visto la famosa villa sul lago di Como di George Clooney? Elisabetta Canalis l’adorava, amava passare del tempo in quella location con quello che allora era il suo compagno.

La villa sul lago di Como di George Clooney è meravigliosa, l’avete mai vista? Pensare che anche Elisabetta Canalis l’adorava quando stavano ancora insieme. È veramente un luogo meraviglioso per rilassarsi e svagarsi. Clooney è molto fortunato.

Nonostante George Clooney ed Elisabetta Canalis abbiano preso ormai strade diverse da molto tempo, è impossibile dimenticarsi di quegli scatti che ritraevano l’allora coppia mano nella mano, sfilare con i loro volti perfetti in giro per il mondo. E in quella villa li abbiamo visti spesso recarsi assieme.

La villa di George Clooney non piace soltanto ad Elisabetta Canalis

Oggi è difficile pensare a George Clooney lontano dalla sua Amal e dai suoi gemelli, Ella e Alexander. Eppure c’è stato un tempo, precisamente dal 2009 al 2011, che tra le tante fidanzate presentate al mondo dal sex symbol, c’era anche lei, il sogno proibito di tutti gli italiani, Elisabetta Canalis. Nonostante la loro storia sia durata poco, ancora oggi pensare a loro come coppa, è un dolce ricordo.

Nonostante tutti i rumors che hanno avvolto la loro relazione, formati da pettegolezzi e parole al veleno, anche da coloro che avrebbero dovuto essere dei buoni amici, Clooney e la Canalis hanno preso strade diverse, ma si ricordano comunque con dolci parole. Come aveva dichiarato Elisabetta: “George è un gran signore anche nella vita privata, sono stata molto rispettata come donna e come compagna”. Anche George non si era risparmiato su Eli, in quanto, per lui, lei è stata: “la donna che più di tutte mi ha fatto ridere”.

Villa Oleandra in tutto il suo splendore

Avete mai visto la bellissima e suggestiva villa sul lago di Como di George Clooney? All’epoca anche Elisabetta Canalis l’adorava. Il noto attore acquistò il sontuoso locale nel 2010, quando era ancora uno scapolo incallito e in Italia veniva per godersi la quiete e per ammirare i luoghi inebrianti del nostro Paese.

La villa Oleandra, situata a Laglio, oltre ad essere circondata dalle acque del lago di Como, è una location super lussuosa, con stanze che presentano al suo interno ogni genere di comfort. Inoltre l’architettura e la disposizione strutturale garantirebbero relax ma anche privacy, motivo per cui Clooney l’acquistò all’epoca. In questa location è stato avvistato molto spesso insieme a sua moglie e ai suoi figli.

Ma qualcosa sta “bollendo in pentola” in quanto George Clooney, dopo aver interpellato il famoso wedding planner Enzo Miccio, da rumors insistenti sembrerebbe che metterà in affitto la sua super villa, per alcuni periodi, adibendola a matrimoni ed eventi super glamour. Lui all’epoca l’aveva pagata qualcosa come 10 milioni di euro e oggi pare l’affitterà per 30mila euro al giorno.

Ovviamente, Clooney, da sempre famoso per il suo fiuto negli affari, soprattutto nel campo immobiliare, ha deciso di sfruttare la sua proprietà per tutti quei periodi in cui la villa resterebbe vuota, anche perché George passa molto tempo insieme alla sua famiglia, nella sua residenza in Costa Azzurra.