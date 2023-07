Ricordate Karima, una delle vincitrici di Amici? Oggi magrissima ed irriconoscibile

Karima Ammar di Amici di Maria De Filippi da quando ha lasciato il talent show è cambiata totalmente. Ecco una foto che lo conferma.

Karima si è avvicinata alla musica quando era piccolissima. Ha esordito nel mondo dello spettacolo italiano partecipando a Bravo Bravissimo e Domenica In. Il vero esordio è avvenuto nel 2006 quando ha superato i provini per la sesta edizione di Amici. Nonostante non abbia portato a casa la coppa della vittoria, si è classificata terza ottenendo buoni giudizi dalla critica.

Subito dopo ha avuto modo di firmare un contratto discografico con la Sony BMG. Nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo con Come in ogni ora nella categoria Proposte. Anche in questo caso si è aggiudicata il terzo posto. Successivamente è tornata nello studio che le ha dato la notorietà con Amici – La sfida dei talenti.

Nello stesso anno si è impegnata nel doppiaggio cinematografico prestando la sua voce per un personaggio del film Fame – Saranno famosi. Nel 2010 ha lanciato il singolo Brividi e Guai dell’album che ha spopolato nelle classifiche italiane. Ha fatto parte poi del cast fisso della sesta edizione del programma I migliori anni e nell’ultima puntata ha avuto il terzo posto con I will always love you.

Inoltre nel 2022 ha pubblicato il primo libro intitolato Il viaggio di Frida e Dario. Ciò dimostra che nel suo curriculum possiamo leggere di tutto e di più. Ma a distanza di anni da Amici Karima è davvero cambiata da un punto di vista estetico? Ecco una foto che mostra la sua trasformazione.

Oggi Karima di Amici sembra un’altra persona

Per quanto riguarda la vita privata nel 2013 ha annunciato di attendere una figlia dal compagno Riccardo. L’anno successivo è nato e il nome scelto è stato Frida. Non si hanno altre informazioni a riguardo.

Nonostante sia un personaggio pubblico, tende a condividere ben poco della sua vita. In questi giorni ha fatto uno strappo alla regola con uno scatto che ha entusiasmato i follower. Qualcuno non ha creduto ai propri occhi.

Karima oggi – Fonte Instagram – Youbee.it

La cantante è irriconoscibile

Lo scatto è stato condiviso di recente. Tanti like e commenti positivi sono arrivati, chiaro segno che è amatissima anche sui social. Karima è in costume a riva di mare e ha una fisicità pazzesca.

Pelle abbronzata al punto giusto, il colore del costume che si sposa perfettamente con la carnagione, un sorriso smagliante. Ecco cosa ha deliziato gli occhi di coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi.