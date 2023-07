Antonino Spinalbese, dopo anni viene fuori la verità: “Scappavo di casa perché Belen…” | Retroscena recondito

Antonino Spinalbese, a distanza di tanto tempo, emerge finalmente la realtà su Belen. Il retroscena assolutamente inedito.

Il fatto di essere stato per un certo periodo di tempo il compagno di vita di una vera e propria diva come Belen Rodriguez, nonché il padre della sua secondogenita Luna Marì, che è ancora tanto piccola, ha portato Antonino Spinalbese a diventare un personaggio mediatico tanto famoso. Diciamo che da allora il Gossip non l’ha più abbandonato.

Quando l’estate scorsa il suo nome, insieme a quello di Elenoire Ferruzzi, è stato il primo a circolare fra i concorrenti del GF Vip 7, ha iniziato a circolare in Rete, in molti hanno storto il naso. Stiamo parlando per l’appunto anche di Cecilia Rodriguez e di Belen, che non avrebbero preso bene la decisione di Antonino di aver accettato la proposta di Signorini.

Antonino è stato per altro uno degli indiscussi protagonisti della settima edizione, dove si è fatto notare non solo per la sua ragguardevole bellezza, ma soprattutto per il suo caratterino niente male. Durante la sua permanenza nella Casa, ha aperto il rubinetto più e più volte, anche sulla celebre ex Belen. Lo ha fatto non solo citando sua figlia, ma anche parlando della sua passata convivenza.

Antonino Spinalbese, il retroscena inedito su Belen

Nel farlo ha fatto intendere che non fossero affatto state tutte rose e fiori. Le sue rivelazioni hanno rappresentato una doccia fredda per gli estimatori dell’argentina, che per altro oggi è fuori dalle Reti Mediaset, dove ha operato per un lunghissimo periodo. Se ora si mormora della nuova crisi e della conclusione della sua ritrovata pace con il marito Stefano De Martino, altrettanto emerge un retroscena legato alla sua vita sentimentale passata con Spinalbese.

L’hair stylist, che ora è un imprenditore di successo e cliccatissimo in Rete, specialmente su Instagram, mentre si trovava rinchiuso nella Casa, ha parlato di moltissimi litigi, che avvenivano tra di loro. Molti di essi erano particolarmente accesi. Inoltre ha svelato pure di problemi, che si sono pian piano creati fra di loro.

Lui scappava di casa

Dulcis in fundo, ovviamente si fa per dire, ha anche svelato di essere scappato più volte. “Litigavamo e me ne andavo. Scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero.”, ha spifferato il vippone. Tuttavia per grande dispiacere die più curiosi, l’inquadratura della regia si è staccata da lui da quel momento.

Non si è pertanto potuto sentire il resto del racconto, che sarebbe certamente stato succulento. Nonostante i problemi di coppia con Belen, lui tornava sempre per via della bambina che hanno in comune, fino a quando poi hanno capito entrambi che l’amore era finito. Oggi è un papà molto presente per la sua Luna Marì, che infatti riesce a vedere con una certa frequenza.