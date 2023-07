Rudy Zerbi, folta chioma bionda e addominale scolpito: irriconoscibile! Cos’ha combinato

Rudy Zerbi, il coach di Amici lascia senza parole i fan. Chioma bionda e folta e fisico statuario. Che cos’ha combinato?

Rudy Zerbi si è fatto ampiamente conoscere dal grande pubblico TV da quando, moltissimi anni fa ha fatto capolino alla corte della mitica Queen Mary, con cui ha instaurato un rapporto di stima reciproca e sincera amicizia. All’inizio l’abbiamo visto nel ruolo di discografico, ma successivamente è entrato nella scuola del padre di tutti i talent come coach di canto.

Un ruolo che ha rivestito anche nel corso dell’ultima stagione e che ricoprirà pure nella prossima. Confermatissima in tale direzione è anche la sua collega Alessandra Celentano, così come la mitica Lorella Cuccarini. Lo stesso si può dire per Emanuel Lo. Mentre sono in forse i nomi di Raimondo Todaro e di Arisa.

Nel frattempo si stanno svolgendo i casting per i concorrenti della prossima edizione del Talent che, in ogni edizione ci regala tantissime emozioni. Rudy è al momento impegnato nelle registrazioni di Tu Si Que Vales, il programma di maggior punta del sabato sera dell’autunno di Canale 5, che però, a partire da settembre 2023, non vedrà più la presenza di Belen, che ha lasciato le Reti Mediaset.

Rudy Zerbi irriconoscibile sui Social

Al suo posto ci sarà Giulia Stabile, che ha già svolto il ruolo di mascotte in passate edizioni. C’è anche stato un cambio all’interno della giuria. Infatti non è più presente lo storico giurato Teo Mammuccari. Al suo posto è giunta Luciana Littizzetto, grande amica di Maria De Filippi. Confermatissimo pure Gerry Scotti, la stessa vedova Costanzo e la divina Sabrina Ferilli, che subirà le angherie di Giovannino.

Nonostante ciò Zerbi trova anche il tempo per dedicarsi al divertimento e al mero relax. Attivissimo sui Social e in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, tiene compagnia ai suoi numerosissimi estimatori sia con la condivisione di post che il caricamento di Stories. Ed è proprio qui che si è mostrato in una versione inedita e che li ha lasciati senza parole. Lui, un altro!

Chioma folta e super muscoloso, lo scatto che fa sorridere

Non per nulla in una foto è apparso con una ridente chioma bionda e un fisico statuario e super muscoloso. In realtà Zerbi, essendo un gran burlone e un uomo simpatico e ironico, ha voluto, complice qualche App e svariati filtri, dare una versione Ken della sua persona, visto che sta spopolando ovunque il film dedicato a Barbie.

Ovviamente la sua trovata, assolutamente geniale. è stata accolta con un coro metaforico di risate dai suoi fan. A dimostrare il loro consenso per la sua burla anche molti vip e colleghi, come Lorella Cuccarini, Alessia Marcuzzi, Tina Cipollari, Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi, nonché la splendida Diletta Leotta. Insomma, Zerbi ha fatto di nuovo centro con la sua creatività.