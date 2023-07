Temptation Island, gravidanza improvvisa per il volto noto del programma: è venuto fuori solo ora

Temptation Island, un volto noto del viaggio dei sentimenti è in dolce attesa. L’ha tenuto nascosto fino all’ultimo.

Quest’anno, Temptation Island, dopo che non è stato trasmesso per una stagione, si sta rivelando un incredibile successo. Difatti ogni lunedì sera, quando va in onda in prime time su Canale 5, registra dati di ascolto a dir poco pazzeschi. Ciò è certamente motivo di orgoglio e di tanta felicità per la Fascino e per Queen Mary, che è volata in Sardegna per seguire da vicino le varie registrazioni.

Grande gioia anche per Filippo Biasciglia che troviamo alla conduzione. Non per nulla l’ex gieffino ringrazia ogni martedì, caricando un video sui Social, registrato nella sua auto. i telespettatori. Ciò che sta accadendo all’intendo del programma sta facendo molto chiacchierare e ora si aspetta con trepidazione di conoscere come saranno procedute le storie e distanza di tempo dalla fine delle registrazioni.

Tuttavia, come accade per esempio anche per il seguitissimo Uomini e Donne, tanti personaggi delle passate edizioni, sono fonte di grandissimo interesse soprattutto per i telespettatori più assidui e della prima ora. Molti decidono di tenerli costantemente monitorati seguendoli sui Social, in particolar modo su Instagram.

Temptation Island, noto volto in dolce attesa

Tuttavia la maggior parte di costoro, per quel che concerne Temptation Island, non ha più operato granché nel mondo televisivo e dello spettacolo in generale, tornando alla vita di sempre. In ogni caso ciò non significa che siano usciti dai cuori del loro estimatori, che in alcuni casi hanno potuto constatare che viaggia ancora a vele spiegate l’amore con la loro dolce metà, con la quale avevano partecipato al reality.

Capita però anche che alcuni dopo essersi incontrati grazie al programma abbiano mantenuto rapporti e poi si siano frequentati a telecamere spente. Ed è quel che è successo alla splendida donna che è ora in dolce attesa. Lei, così come il suo attuale compagno hanno partecipato al viaggio nei sentimenti qualche anno fa, sebbene in edizioni diverse. Difatti lei ha partecipato alla sesta, mentre lui alla terza.

Nunzia e Flavio, genitori bis

La coppia sta insieme da molto tempo e sta a breve per mettere al mondo il loro secondo figlio. Sapete di chi stiamo parlando? Lei è la bellissima Nunzia e lui il suo Flavio Zerella. La loro prima creatura, che si chiama Dea, è nata ad ottobre 2021 e ora la ragazza che di cognome fa Sansone, ha rivelato con un video su Instagram che presto saranno in 4. Ergo, la cicogna è vicina.

Ovviamente immensa è la gioia dei suoi fan, anche perché la vedono sempre più felice e innamorata del suo compagno. La ragazza è anche molto attiva non solo su Instagram ma anche su Tik Tok, dove è super seguita. Sui Social ama condividere momenti della sua vita privata e lavorativa, oltre che tantissimi scatti in compagnia del suo grande amore.