Paolo Bonolis, tenerissimo bacio con la bellissima: spunta la foto che emoziona

Paolo Bonolis è al centro dell’attenzione per via di uno scatto pubblicato da poco sui social. E’ stato beccato in compagnia di una bellissima. Ecco di chi si tratta.

Tutti sono concordi nel dire che Paolo Bonolis sia una dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua professionalità. Da non dimenticare la spiccata simpatia con cui regala tante risate al fedelissimo pubblico. Sicuramente lo rivedremo ad Avanti un altro! con Luca Laurenti e il bizzarro cast.

In una puntata di Felicissima sera di Pio e Amedeo ha riferito che tra qualche anno si ritirerà dalla televisione. Non ha approfondito quanto detto, quindi i fan per ora possono stare tranquilli. Lo accoglieranno nelle proprie case per tanto tempo ancora.

Purtroppo negli ultimi mesi è stato al centro del gossip per colpa della separazione con Sonia Bruganelli. All’inizio i due hanno smentito il pettegolezzo, ma poi si sono messi a nudo in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. La scelta è dipesa soprattutto da lei, ma nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti per amore dei figli. Successivamente sono state condivise delle foto in cui era palese la loro complicità.

Erano entrambi alla festa di ringraziamento per l’ultima edizione di Ciao Darwin. La Bruganelli è stata vista in atteggiamenti amichevoli con un ballerino, ma la questione è finita subito nel dimenticatoio. Di recente, invece, Paolo Bonolis ha lasciato tutti a bocca aperta per un bacio dato a una donna. Si tratta della nuova fiamma? Ecco la risposta.

Paolo Bonolis e il tenerissimo bacio

Per quanto riguarda la vita privata nel 1983 Bonolis è convolato a nozze con la psicologa Diane Zoeller e dal loro amore sono nati Stefano e Martina. Purtroppo si sono lasciati nel 1988 e dopo ha avuto una relazione con Laura Freddi conosciuta a Non è la Rai.

Nel 1997 ha conosciuto la Bruganelli, la quale ha messo al mondo Silvia, Davide e Adele. Anche questa favola è giunta al termine da poco e ora l’uomo sta facendo discutere per essersi lasciato andare a tenere effusioni con un’altra.

Il conduttore in compagnia di lei

La donna in questione non è altro che la figlia Martina. La foto risale al 25 novembre 2019, ovvero il giorno del matrimonio di lei. Stupenda in abito bianco, ha voluto immortalare un simpatico momento con il padre. I commenti e i like sono subito arrivati nel giro di poco tempo.

Nessuna donna, quindi, nella vita di Paolo Bonolis. I fan sperano che un giorno possa incontrare qualcuno in grado di fargli battere nuovamente il cuore.