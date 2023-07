Perla e Mirko, che fine hanno fatto dopo la fine di Temptation: la realtà dei fatti supera ogni immaginazione

Dopo il falò di confronto a Temptation Island tra Perla e Mirko in tanti si chiedono che fine abbiano fatto una volta tornati a casa. La risposta vi stupirà!

Di quest’edizione la coppia formata da Perla e Mirko è sicuramente quella che ha entusiasmato di più i telespettatori. Lei è una giovane campana che per amore si è trasferita al Nord per stare accanto al fidanzato. Solo dopo 1 anno di relazione ha deciso di compiere questo passo, lasciando alle spalle amici e parenti. All’inizio tutto andava per il verso giusto, ma poi l’apatia nella quotidianità ha avuto il sopravvento.

Per questo motivo Perla ha contattato la produzione con la speranza di dare una svolta alla situazione. Con il passare del tempo, però, tante cose sono emerse di cui lei non era a conoscenza. Fin dal primo giorno ha visto dei video dove Mirko l’ha screditata dalle faccende domestiche a come vive la storia d’amore. Più di una volta ha insinuato che grazie a lui è maturata e allo stesso tempo ha ammesso alla tentatrice Greta di non essere sicuro dei suoi sentimenti.

Perla nel frattempo ha ingoiato i rospi più di una volta, ma ha cercato di vivere l’esperienza del villaggio avvicinandosi al tentatore Igor. Baci, abbracci e tenere effusioni le hanno scatenato un qualcosa che non provava da tempo. Mirko non voleva cedere chiedendo il falò, ma ha cambiato idea quando ha visto la dolce metà dormire nel letto con Igor.

Al termine del confronto i due sono andati via separatamente per volontà di lui. Quest’ultimo ha chiesto a Greta di approfondire la conoscenza fuori dal contesto televisivo e lo stesso vale per Igor. In realtà si dovrebbe attendere l’ultima puntata per capire cosa è successo qualche mese dopo, però la curiosità è tale da chiedere già da ora che fine hanno fatto.

Mirko e Perla sono tornati insieme?

Tutti sono concordi nel dire che abbiano fatto la scelta giusta, soprattutto Perla dato che è stata sminuita ogni singolo secondo dal ragazzo. Ha abbassato le difese con Igor perché si sentiva apprezzata e capita da lui, anche se fino alla fine non si è lasciata andare. Per ora i diretti interessati non si sono ancora espressi, forse per motivi di contratto.

A svelare come stanno le cose ci ha pensato l’investigatore social Alessandro Rosica. Ha pubblicato di recente una foto di Perla che non lascia più alcun dubbio. E’ in dolce compagnia di Mirko? Andiamo a scoprirlo.

“Oggi sono fidanzati e felici”

Nello scatto sfocato di tre settimane fa Alessandro Rosica sostiene che si tratti dell’ex fidanzata e del bellissimo Igor. Come se non bastasse ha insinuato che stanno insieme e appaiono felici mano nella mano.

Al momento si sono ancora mostrati sui social, ma probabilmente lo faranno una volta che il reality giungerà al termine. E Mirko? Uscirà allo scoperto con Greta? Per scoprirlo non ci resta che attendere.