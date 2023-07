Filippo Bisciglia, perchè conduce solamente Temptation Island: ora l’amara verità

Molti si chiedono perché la Mediaset non dia a Filippo Bisciglia la possibilità di condurre altri programmi televisivi oltre Temptation Island. Andiamo a scoprire il motivo.

Per l’ennesima volta Filippo Bisciglia sta conducendo il reality delle tentazioni e, come sempre, non delude mai le aspettative del pubblico. Nella puntata di lunedì 25 luglio, per esempio, ha saputo gestire ben due falò di confronto di Francesca e Manuel e Perla con Mirko. A grande sorpresa, i quattro giovani sono andati via separatamente.

Francesca ha trovato il coraggio di mettere la parola fine alla relazione da lei stessa definita malsana. Non si è fatta influenzare nemmeno dalle lacrime di lui, quindi secondo il parere dei telespettatori ha preso la decisione migliore per sé stessa. Gli altri due, invece, sono andati via con i rispettivi tentatori. Tuttavia si attende sempre la puntata “del mese dopo”.

A prescindere dal mancato lieto fine, il programma riscuote sempre un enorme successo e il merito è anche di Filippo che sa come prendere i ragazzi, soprattutto nei momenti di sconforto. Tutti sono concordi nel dire che sia riuscito a costruirsi un piccolo spazio nel mondo dello spettacolo e Maria De Filippi gli ha dato quest’opportunità affidandogli uno dei suoi progetti per la tv.

I fan più curiosi, però, vorrebbero sapere perché non gli vengono dati altri incarichi. D’altronde riceve giudizi positivi per come svolge il suo lavoro. Dedizione e impegno non saranno probabilmente sufficienti? Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

La verità su Filippo Bisciglia

Non tutti sanno che Filippo si è fatto conoscere grazie a una delle prime edizioni del Grande Fratello. In quel periodo era fidanzato con Flora Canto che tradì con una sua compagna d’avventura. Una volta spente le telecamere hanno provato a stare insieme, ma poi con l’arrivo di Pamela Camassa le cose sono cambiate. Stesso discorso anche per la professione.

Ha ottenuto dei ruoli in Un Posto al Sole e Distretto di polizia 10. E’ stato un inviato de Il Candidato e Punto su di te!, ha prestato il suo volto per marchi abbigliamento, ha partecipato a Tale e Quale Show – Il torneo e Amici Celebrities. Poi dal 2014 è al timone della conduzione di Temptation Island. Ma come mai non ha aggiunto esperienze lavorative simili nel suo curriculum? Ecco la verità.

La confessione inaspettata

Durante un’intervista avuta con Superguidatv Filippo ha spiegato che si trova molto bene con chi lavora per il reality delle tentazioni e non gli piace competere con altri colleghi per ottenere altre conduzioni. Di conseguenza preferisce restare nella zona comfort senza sgomitare con nessuno.

Tuttavia non esclude che in futuro vorrebbe occuparsi di un game show, come Reazione a catena. Ecco un sogno nel cassetto svelato ai fan. Quest’ultimi sperano che gli alti vertici della Mediaset realizzino questo suo desiderio.