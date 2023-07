Edoardo Donnamaria e Antonella di nuovo insieme: i fan sono incontenibili

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono di nuovo insieme, i fan sono incontenibili, non possono credere ai loro occhi. La gioia sta dilagando sul web, nessuno ci sperava più.

Attenzione, good news! Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati visti di nuovo insieme e i fan sono totalmente incontenibili. Nessuno può ancora crederci, i follower hanno pregato fino all’ultimo in un loro ritorno e finalmente le loro preghiere sono state esaudite.

“I Donnalisi“, sono una di quelle coppie social che sono tra le più amate e chiacchierate degli ultimi tempi. La loro storia è nata tra le telecamere del Grande Fratello Vip e tra gioie e dolori, hanno fatto appassionare intere schiere di spettatori fino alla fine.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati un “noi”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, come dicevamo prima, si sono conosciuti tra le stanze del Gf Vip e hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino alla loro uscita un po’ travagliata. In seguito, i due si sono messi assieme ufficialmente e per mesi hanno inondato le pagine social con scatti di coppia. Poi purtroppo la tragica notizia, ” I Donnalisi”, non esistono più e schiere e schiere di fan sono andati in depressione.

Purtroppo le coppie…scoppiano! Non solo quelle famose ma anche quelle “normali”, però i fan non l’hanno presa per niente bene, soprattutto per le dichiarazioni reciproche che Fiordelisi e Donnamaria si sono fatti dopo la loro separazione. Lui accusava lei di stare troppo al cellulare e lei accusava lui di non volerci stare così tanto, insomma il caos.

La speranza è l’ultima a morire?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati insieme? I fan sono incontenibili, in quanto è bastato quel piccolo “like” che i rispettivi ex fidanzati si sono messi uno nel profilo dell’altro a far riaccendere la speranza di rivederli assieme. A prescindere da quello scatto in cui li ha rivisti assieme ad un evento, apparendo di nuovo in sintonia come una volta, a far festeggiare i fan sarebbe stata quella storia pubblicata dalla nota influencer.

In pratica, la Fiordelisi ha postato il testo di quella canzone che Donnamaria aveva dedicato proprio alla ex fidanzata, Piccolo Sole. In seguito, anche Edoardo ha ricondiviso la storia sul suo profilo e da lì i fan non li hanno più tenuti. Ovviamente per il momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale dei due, ma dopo settimane di silenzio, questo improvviso riavvicinamento è stato visto in maniera molto positiva da tutti.