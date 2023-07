Loris Karius, relazione finita nel peggiore dei modi: per chi ha distrutto la sua bellissima storia d’amore

Loris Karius è al centro dell’attenzione per via della fine della sua love story con una bellissima. Gli italiani sono preoccupati per Diletta Leotta.

Gli italiani hanno avuto modo di conoscere Loris Karius da quando è accanto alla conduttrice di Dazn Diletta Leotta. Nato il 22 giugno 1993, è un calciatore tedesco e portiere del Newcastle Utd. Alto 189 cm, biondo con occhi azzurri non c’è da stupirsi se sia riuscito a conquistare una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano.

E’ arrivato nella vita della Leotta quando ormai era sfiduciata nei confronti dell’amore. Infatti non è stato facile per lei mettere la parola fine alla relazione con Can Yaman. Era addirittura volata in Turchia per conoscere i genitori dell’attore e si parlava anche di matrimonio. Purtroppo l’idillio si è concluso inaspettatamente cogliendo i fan dei due bellissimi alla sprovvista.

La conduttrice si è sbilanciata dicendo che non tollerava dei suoi comportamenti. Per fortuna ora è felice accanto a Loris che a breve lo renderà padre di una splendida bambina. Di recente si sono recati a Ibiza per trascorrere delle giornate piacevoli e tutti hanno ammirato la sua bellezza triplicata con la gravidanza.

In questo periodo sta riscuotendo successo grazie al podcast Mamma Dilettante ideato proprio dalla conduttrice per parlare della maternità con volti noti del mondo della televisione, come Elisabetta Canalis e Ilaria D’Amico. Inoltre si sta parlando di lei per un retroscena della love story emerso da poco. E’ coinvolta una persona che faceva parte della vita del calciatore.

Il mancato lieto fine per Loris Karius

Si dice che la coppia si sia conosciuta a una cena di amici in comune a Londra. E’ stato un colpo di fulmine in tutti i sensi e da allora i due sono inseparabili. All’inizio nei weekend prendevano l’aereo pur di incontrarsi e nel periodo natalizio lui è stato a Catania da lei.

Solo ora è venuta a galla la verità, ovvero che nei mesi di conoscenza c’era un’altra donna nella vita dell’affascinante calciatore. L’addio non è stato semplice per lei a causa di un confronto mancato. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

L’amara verità scoperta sui social

In poche parole l’ex fidanzata di Loris ha scoperto tramite i giornali del fidanzamento di Loris e Diletta. Lei è una nota influencer nata a Berlino nel 1992 di nome Janine Wiggert. Su Instagram è seguita da oltre 1 milione di utenti social che apprezzano i suoi scatti. E’ anche madre di due splendidi gemelli. Qualcuno sostiene che abbia delle caratteristiche in comune con la conduttrice di Dazn.

Sicuramente sarà stata una doccia fredda per la donna sapere l’amara verità da altri, piuttosto che dal proprio partner. Di conseguenza la Leotta sarebbe stata il terzo incomodo. I diretti interessati replicheranno? Per scoprirlo non ci resta che attendere.