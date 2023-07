Riccardo Scamarcio, l’ex migliore amico non lo può più vedere: “è andato con mia moglie” | Retroscena orribile

Riccardo Scamarcio, grande amarezza nel cuore dell’attore romano. Il suo ex amico non lo può più vedere. Si parla di tradimento coniugale.

Per tantissimi anni è stato l’idolo di moltissime ragazzine che si sono follemente innamorare di lui quando, agli esordi della sua eccellente carriera, ha brillantemente interpretato il personaggio di Step in Tre Metri Sopra Il Cielo e Ho Voglia Di Te, tratti dai libri bestsellers del bravissimo Federico Moccia.

Tuttavia in moltissimi lo ricorderanno poco più maggiorenne nella serie tv Compagni Di Scuola, dove abbiamo pure ammirato una divina Laura Chiatti e una splendida Camilla Filippi. Riccardo ha pian piano dimostrato di possedere tutte le carte in regola per lavorare a grandissimi livelli, non solo sul Piccolo ma anche sul Grade Schermo, interpretando sia ruoli brillanti che drammatici.

Ultimamente è rimbalzato agli onori della cronaca rosa per la sua storia d’amore con la ben più giovane attrice Benedetta Porcaroli. Tuttavia i due sono entrati ben presto in crisi, forse proprio causa della grande differenza di età. Il loro amore, che è già bello che finito, è nato sul set del film scandalo La Scuola Cattolica.

Riccardo Scamarcio ai ferri corti con il suo migliore amico

A quanto pare Riccardo sarebbe ritornato tra le braccia della sua ex compagna Angharad Wood che nel 202o l’ha reso padre della piccola Emily. Tuttavia non è ancora ben chiara la sua situazione sentimentale perché sarebbe poi secondo alcuni ritornato dalla star di Baby, sebbene per poco tempo. Insomma, sul lato privato è assai complicato parlare di lui.

In ogni caso pare che ora Benedetta faccia copia fissa con il collega Pietro Castellitto, figlio del celebre attore e regista Sergio. In ogni caso Riccardo già in passato è stato grandissimo protagonista della Cronaca Rosa nel nostro Paese. Non per nulla un suo ex amico ha rivelato al Corriere Della Sera che lui, che considerava un fratello, abbia compiuto un terribile tradimento con la sua allora moglie.

Ha amoreggiato con l’ex moglie di Sarcina

Stiamo parlando di Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni. Il musicista è stato sposato tre anni con la bellissima Clizia Incorvaia, con la quale ha messo al mondo la piccola Nina. Per il cantante è stata una grande delusione riscontrare il tradimento da parte di Scamarcio, che ha da sempre considerato il suo più grande amico e che ha voluto anche al suo matrimonio come testimone.

La confessione di quanto accaduto con l’allora moglie lo ha sconvolto. “Eravamo in macchina, giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto momenti in cui, con Riccardo mangiavamo insieme con rispettive compagne. Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello.”