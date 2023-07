Arisa, grido d’aiuto per strada: “Sono disperata” | Tutti in allarme senza capirne il motivo

Arisa sta facendo preoccupare i fan per un messaggio che ha dato avvalendosi del suo profilo Instagram. Non è stata chiara, perciò la curiosità regna sovrana.

Arisa in questo periodo è stata al centro dell’attenzione per uno scontro social con Paola Iezzi in merito all’evento organizzato per la comunità LGBTQ+. Tutto ha avuto inizio quando la prima ha fatto delle dichiarazioni che non sono state gradite e di conseguenza al Pride di Roma Paola ha espresso un suo parere: “Gli artisti spesso vivono nella paura di non poter lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo, non tutti abbiamo fiducia nell’esprimere noi stessi”.

La risposta è stata immediata: “Sono a favore dei matrimoni e delle adozioni tra persone dello stesso sesso…tu hai paura di non lavorare, perciò sei schiava di certe cose. Io non sono schiava di partito…Io amo senza paletti e dico anche di no, perché amare significa anche dire no. Se mi incontri per strada, non mi salutare”.

Da qualche settimana, invece, si dice che potrebbe non tornare ad Amici di Maria De Filippi per dedicarsi ad altri impegni televisivi. Infatti tra i suoi piani sembra esserci The Voice, dove parteciperà nel ruolo di giudice. Tuttavia al momento è tutto avvolto nel manto del mistero.

In queste ore ha di nuovo gli occhi puntati addosso per via di una storia realizzata su Instagram. Non è stata chiara, ragion per cui in tanti le hanno chiesto cosa sta succedendo. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Il messaggio indecifrabile di Arisa

Essendo un personaggio pubblico, Arisa tende a condividere la sua quotidianità sui social. Non solo condivide degli scatti professionali, ma anche della vita di tutti i giorni. Ama mantenere un rapporto con chi la segue fin dai suoi primi esordi nel mondo dello spettacolo.

Eppure stavolta non ha fatto capire molto con alcune esternazioni. Non ha dato delle spiegazioni, in quanto ha subito pubblicato delle storie con un contenuto del tutto diverso. Ma cosa sta succedendo? Per ora tutto tace.

“Ho fatto un casino, sono disperata”

Arisa si è mostrata con un volto molto provato ed è totalmente seria. Ha un’espressione imbronciata, tipica di una persona con un problema di risolvere. Le parole utilizzate hanno lasciato intendere ciò.

Non è andata oltre, quindi lasciando tutto in sospeso ha fatto preoccupare i follower. Fino a quando non tornerà sull’argomento, non si saprà realmente cosa le sta succedendo.