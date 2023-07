“Ci svegliano e ci soffocano nel sonno”: Orietta Berti terrorizza tutti | La raccapricciante storia

Un amatissimo collega di Orietta Berti non ha nascosto il suo timore quando ha visto ciò che ha visto con i suoi occhi. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa lo ha sconvolto al punto tale da coinvolgere i fan.

Orietta Berti è una delle cantanti più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è del suo indiscusso talento. Ultimamente si è impegnata nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, ma nella prossima edizione non sarà presente.

Probabilmente vedremo al suo posto Paola Barale, Katia Ricciarelli o Cesara Buonamici. Per ora è ancora tutto avvolto nel manto del mistero. Una cosa è certa: Orietta Berti continuerà a stupirci con la sua musica.

Non a caso in questo periodo sta cavalcando l’onda del successo con il nuovo singolo che la vede duettare con un giovanissimo collega, con il quale ha già avuto modo di lavorare.

In queste ore ha svelato a tutti una passione che ha custodito con cura per tanto tempo. Ad aiutarla ci ha pensato proprio il collega. Ma di chi si tratta? Ecco chi è.

Orietta Berti terrorizza proprio lui

Il collega è Fabio Rovazzi. I due hanno sempre dichiarato di avere stima e affetto reciproco. Lui fin da bambino si è ispirato a Orietta Berti mentre lei, una volta conosciuto, ha molto apprezzato la sua creatività nell’ambito della musica. Ciò non ha fatto altro che gettare le basi di una solida collaborazione e amicizia che ha dato i suoi frutti. Insieme stanno spopolando con La discoteca italiana.

In nome della loro amicizia, la cantante ha deciso di mostrare al ragazzo una parte del suo mondo. Per questo motivo ha aperto le porte di casa sua. Un dettaglio l’ha colto alla sprovvista e non ha esitato a condividere un video su Tik Tok. Chi soffre di pediofobia sicuramente non resterà indifferente a quello che vedrà.

“Anche io avrei paura”

In poche parole Orietta Berti ha una passione per le bambole, dunque ha una camera della sua casa dedicata solo a loro. Infatti occupano ogni angolo della stanza, dagli scaffali al letto. Ne saranno una novantina, provenienti da ogni angolo della Terra. Nel video realizzato da Rovazzi riferisce entusiasta di avere questa collezione. Lui, però, non la pensa allo stesso modo.

Nel video si possono sentire testuali parole: “Mi dispiace, ma a me fanno paura. Queste bambole di notte si svegliano e ci soffocano nel sonno, come fai a dormire tranquilla sapendo cosa c’è qui?”. In poco tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti di follower che supportano il pensiero del cantante. Infatti si può leggere un commento in bella vista: “Anche io avrei paura ad entrare in una stanza del genere, ma come fa Orietta?”.