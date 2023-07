Federica Pellegrini incintissima: la notizia (e indiscrezione) arriva come un fulmine a ciel sereno

Federica Pellegrini è super incinta, l’indiscrezione arrivata come un fulmine a ciel sereno, non lascia spazio ai dubbi. La “Divina” presto acquisterà pannolini, ciucci e insegnerà al nascituro a nuotare fin da subito.

Attenzione, notizia dell’ultima ora! Federica Pellegrini è super incintissima! La “big news” è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in quanto nessuno se la sarebbe mai aspettato. Dopo il suo ritiro dal mondo del nuoto, in molti pensavano che avrebbe aspettato ancora un po’ prima di parlare con la cicogna.

Eppure, questa indiscrezione non lascia più nessun dubbio, la super ex nuotatrice professionista, perché nuotatrice ci rimarrà per sempre, affronterà molto presto un nuovo traguardo della sua vita e siamo sicuri che anche qui salirà sul primo posto del podio. Adesso che vi siete ripresi dallo shock, continuate la lettura.

Federica Pellegrini diventerà presto mamma

Federica Pellegrini, non ha bisogno di molte presentazioni, in quanto il suo nome non può che essere associato al mondo del nuoto. Nonostante il suo recente ritiro da quel settore agonistico che ormai non le dava più stimoli, la Pellegrini rimarrà sempre una sportiva “con i fiocchi”. Dopo quel famoso addio dalle vasche e dai trampolini, sono successi tutta una serie di eventi che hanno rivoluzionato la sua vita di botto.

In primis “la Divina” è uscita allo scoperto e la sua storia clandestina con il suo allenatore, Claudio Giunta, è diventata finalmente ufficiale. Una volta usciti alla luce del giorno, poco dopo i due sono convolati a nozze, iniziando così il loro cammino insieme. Dopo tante delusioni amorose, Fede ha finalmente trovato il sorriso e il suo compagno ideale con cui proseguire questa sua nuova vita lontana dalle gare e dal podio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Quella foto sospetta non lascia dubbi?

Tutto è iniziato con uno scatto social, nel quale Federica Pellegrini si è mostrata in costume da bagno mentre si gode le sue vacanze estive. Qui Dagospia, ha visto quel pancino sospetto che gli ha fatto dare la certezza che “la Divina” fosse incinta mandando i fan in estasi, per questa indiscrezione giunta come un fulmine a ciel sereno.

Secondo la testata giornalistica infatti, la gravidanza della Pellegrini sarebbe in corso e quindi fra un po’ di mesi, dovremmo vedere l’ex nuotatrice professionista apprestarsi a dare lezioni di nuoto al futuro pargol*. Per il momento ovviamente, questi sono solo rumors, in quanto Federica Pellegrini non ha né confermato né smentito la notizia. Se fosse vero, sarebbe molto bello per lei, visto che in più di un’occasione Federica aveva espressamente dichiarato la sua voglia di maternità. Voi cosa pensate dopo aver visto lo scatto social?