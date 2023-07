Rai, trattativa naufragata: purtroppo la situazione è degenerata | “Fonti vicine a viale Mazzini dicono che…”

Negli studi della Rai sta circolando aria tesa per via di un contratto non firmato per dei validi motivi. Ecco cosa sta succedendo secondo quanto riportato nelle testate giornalistiche.

Come ogni anno in questo periodo gli alti vertici di tutte le reti televisive propongono ai telespettatori i palinsesti del nuovo anno. Pier Silvio Berlusconi giorni fa ha messo al corrente delle sue intenzioni inerenti alla Mediaset. Belen Rodriguez, per esempio, non sarà presente a né a Le Iene né a Tu si que vales mentre a Barbara D’Urso non avrebbe rinnovato il contratto triennale.

Anche per la Rai ci saranno grandi novità. Purtroppo un amatissimo programma non andrà più in onda per il dispiacere del pubblico. Di quale si tratta? Ecco degli indizi.

Dal 2003 al 2023 è andato in onda e originariamente era trasmesso su Rai 3 e a seguire Rai 1, Rai 2 per poi tornare sul canale di partenza. Progettato per fronteggiare Striscia la notizia, all’inizio affrontava l’argomento meteorologico e al timone della conduzione c’era Edmondo Bernacca.

Nel 2007 ha vinto il Premio Regia Televisiva e prima di terminare la stagione in vista dell’estate è stato riferito che la trasmissione andrà in onda su Nove, la rete di Warner Bros Discovery Italia. Molti avranno già capito di quale si tratta.

Rai preoccupata per ciò che sta accadendo

Il programma in questione non è altro che Che tempo che fa. Per anni ha fatto compagnia nel weekend proponendo argomenti interessati e invitando ospiti di fama internazionale. Basta menzionare Lady Gaga, Papa Francesco, Barack Obama e tanti altri ancora. Purtroppo la Rai farà a meno del programma e, di conseguenza, anche dei membri del cast.

I protagonisti della vicenda sono proprio loro: Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Pare che si siano tolti un sassolino dalla scarpa perché le pagine social di Che tempo che fa sono state archiviate. A parlarne ci ha pensato in primis il sito di TvBlog. A seguire altre testate giornalistiche hanno aggiunto ulteriori informazioni sulla faccenda.

Una trattativa non conclusa nel migliore dei modi

“Secondo quanto si apprende la trattativa fra due società sarebbe naufragata per un’offerta inadeguata da parte di Officina. Le pagine social di Che tempo che fa si dice varrebbero almeno un milione di euro…L’offerta fatta da Officina a Rai per rivelarle sarebbe stata molto inferiore. Ci sarebbero state offerte successive, ma le parti erano comunque molto distanti”, ecco cosa si può leggere su TvBlog.

Poi altrove è stato aggiunto altro: “Indiscrezioni giornalistiche parlano di offerte tra i 20 e i 30 mila euro, evidentemente molto distanti dal valore reale. Fonti vicine a Viale Mazzini dicono inoltre che non è vero che la Rai volesse un milione di euro. Ma l’offerta di Officina si dice non fosse davvero adeguata. La trattativa quindi sarebbe naufragata”.