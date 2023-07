Anna Falchi, sapete chi è il suo ex? L’ha beccato a letto con un’altra | Situazione surreale

Anna Falchi, grande tradimento da parte del suo ex. L’ha colto in flagrante nelle braccia dell’altra.

È certamente una 51enne bellissima e dotata di una fisicità spettacolare Anna Falchi. Ultimamene l’abbiamo trovata saldamente al comando de I Fatti Vostri su Rai 2, in compagnia di Salvo Sottile. Si è fatta conoscere ancora giovanissima nel nostro Paese in veste di modella e ha regalato ai suoi fan scatti da lasciarli senza fiato.

In veste di modella appunto lavorò moltissimo ed ancora oggi è richiestissima in tale direzione, oltre che come testimonial di svariati marchi. Anna ama la buona cucina e il buon vino, oltre che viaggiare, alla ricerca di bei posti da portare poi nel cuore. Adora la Moda e giocare con i vari look. È una grande sportiva e super tifosa della Lazio, alla quale sovente dedica meravigliosi post sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Nonostante sia una donna molto impegnata con il lavoro ha trovato il tempo anche di crearsi una bellissima famiglia, mettendo al mondo la bellissima Alyssa. La bimba è frutto del suo passato amore con Danny Montesi. Lei cerca di proteggere la sua creatura dal chiacchiericcio e non è molto solita mostrarla molto sui Social.

Anna Falchi e il suo passato sentimentale

Dopo la conclusione della sua storia con il papà di sua figlia, la conduttrice ha vissuto una storia d’amore con Andrea Ruggeri. Tutto faceva pensare a un lieto fine, ma poi l’epilogo ha lasciato gli estimatori con l’amaro in bocca. Ha successivamente fatto capolino nella sua vita l’affascinante Water Rodino. L’uomo è un esperto di comunicazione aziendale e ha due figli.

I due sono legatissimi e super innamorati. Tuttavia nel passato di Anna, oltre agli ex fino ad ora nominati, ci sono anche stati l’ex marito Stefano Ricucci e Max Biaggi, oltre che un altro uomo, molto famoso e tutt’ora sulla cresta dell’onda. Stiamo parlando di un immenso artista che da tempo opera sulle Reti Rai. Ai tempi della loro relazione, lui la tradì e lei lo colse in flagrante. Fuori il nome.

Fu Rosario Fiorello a tradirla

Si tratta del mitico Rosario Fiorello, che fu fidanzato con Anna dal 1994 al 1996. “Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato una festa in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno.”, ha rivelato la Falchi ad Oggi. Lei l’ha proprio beccato in flagrante, credendo di fargli una sorpresa, in un giorno tanto speciale per lo showman.

Era infatti il suo compleanno e lei decise di raggiungerlo a Milano. “Volevo fargli una sorpresa. Ho preso l’aereo e sono volata a Milano. Avevo le chiavi di casa e sono entrata. E lui stava con un’altra. Ho scoperto all’improvviso che aveva una doppia vita.”, ha svelato la showgirl. Oggi non gli serba più rancore ma non si sentono nemmeno più.