Christian De Sica, dopo la scoperta da incubo la bella notizia: dove hanno ritrovata la macchina e in che condizioni

Non sta passando un bel momento l’amatissimo attore Christian De Sica per colpa di un gesto compiuto da terzi. Andiamo a scoprire ciò che sta preoccupando sia lui che i fan.

Christian De Sica è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano, in quanto vanta di un curriculum degno di tutto rispetto. Nato il 5 gennaio 1951, è figlio del regista e attore Vittorio De Sica. Diplomato al liceo classico, si è iscritto alla Sapienza di Roma senza concludere gli studi per dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Conobbe Massimo Boldi entrando a far parte della sua band musicale, ma in un secondo momento decise di seguire le orme del padre. Il suo debutto avvenne nel 1973 quando ottenne una piccola parte in Una breve vacanza e da allora ha accumulato una serie di successi cinematografici: La cugina, Conviene far bene l’amore, La madama, Liquirizia.

Con il tempo è diventato l’attore prediletto dei cinepanettoni accanto all’amico Massimo Boldi. Vacanze di natale ’90 e Vacanze di Natale ’91, Vacanze di Natale 2000 e tanti altri ancora. Di altro tema, invece, possiamo menzionare A spasso nel tempo, Paparazzi, Tifosi, Body Guards – Guardie del corpo. Nel 1990 ha esordito come regista con Faccione e ciò gli ha permesso di portare a casa il David di Donatello.

Nella sua carriera è stato anche conduttore. Basta pensare che nel 2016 ha affiancato Michelle Hunziker sul palco di Zelig. L’anno successivo si è messo alla prova a Tale e Quale Show dimostrando di avere delle ottime doti canore. Tanta gioia per i risultati raggiunti, eppure il suo sorriso in queste ore è stato rimpiazzato dal dispiacere per via di uno spiacevole episodio.

Un’amara scoperta per Christian De Sica

L’attore non ha avuto vita facile prima di diventare famoso. In una delle innumerevoli interviste ha dichiarato di aver avuto dei problemi economici quando convolò a nozze con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone ed ex compagno di banco di De Sica.

Non a caso i due sono arrivati alle mani quando è venuta a galla la verità sulla loro love story. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. A distanza di anni purtroppo ha dovuto ingioiare l’ennesimo rospo. Tuttavia anche in questo caso c’è stato una svolta positiva.

Una “sorpresa” a fine serata

Il 19 luglio nel quartiere romano To Bella Monaca Christian De Sica ha subito un furto. Dei terzi ignoti gli hanno rubato l’auto parcheggiata nei pressi del Teatro Festival dove si è presentato per un evento. Si tratta di una Fiat 500 e non di un Suv di ultima generazione, ma comunque ha fatto gola a coloro che sono stati ricercati dalla polizia del posto.

Dopo due giorni gli agenti hanno ritrovato la vettura nei parcheggi sotterranei delle case popolari situate a nelle zone di Ferruccio Mengaroni. Tutto bene quel che finisce bene, anche se sicuramente l’attore dovrà rimediare a qualche danno recandosi dal meccanico.