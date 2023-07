Uomini e Donne, addio inaspettato della dama: per lei si spengono le luci dei riflettori

Uomini e Donne, si parla di addio, decisamente inaspettato, per una splendida dama. I fan avranno di certo il cuore a pezzi.

Mancano ormai meno di due mesi alla messa in onda della nuova e super attesa edizione del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana. Le registrazioni inizieranno poco prima della fine del mese di agosto mentre la prima puntata della nuova stagione sarà trasmessa lunedì 11 settembre 2023.

Quest’anno Maria De Filippi con il suo programma dovrà vedersela a livello di share con Caterina Balivo che tornerà nel pomeriggio di Rai 1. dopo un’assenza di ben 3 anni, con un programma nuovo di zecca e pensato appositamente per lei. Stiamo parlando de La Volta buona che ha preso il posto di Oggi È Un Altro Giorno condotto da Serena Bortone.

Tante sono le novità ma forse sarebbe meglio dire pure le docce fredde che potrebbero attendere a breve i telespettatori di Uomini e Donne. Se ora è ancora caccia grossa per scoprire chi saranno i nuovi tronisti, c’è anche tanta curiosità di sapere se all’interno del mitico Trono Over torneranno dame e cavalieri che ci hanno particolarmente appassionato e/o fatto divertire nelle ultime edizioni.

Uomini e Donne, le luci si spegneranno per qualcuno

Se si parla del ritorno di Pinuccia Della Giovanna ma nelle vesti di cantante, visto che ha appena lanciato la sua prima canzone, e della bellissima Isabella Ricci che si è da poco separata dal marito Fabio Mantovani, che aveva conosciuto proprio alla corte di Queen Mary, ora sarebbero in bilico le presenze di due storici cavalieri. Stiamo parlando di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Tuttavia per quanto concerne loro due si trattano solo di rumors. Ad essere in forse, a livello di presenza, sarebbe invece una meravigliosa dama, che ormai è definibile come una presenza fissa del programma, dopo più di 10 anni di presenza. Certamente è una donna molto elegante, dolce e romantica. Avete capito di chi stiamo parlando?

Gemma Galgani pronta per l’addio?

Sì, proprio di lei, della meravigliosa Gemma Galgani. Se fino a qualche giorno fa si parlava già del fatto che, per motivi ancora sconosciuti, lei potesse non apparire più all’interno del famoso parterre, ora ci sarebbe anche una motivazione più che valida. In poche parole la dama sarebbe stata avvistata nella sua Torino in dolce compagnia.

Chiaramente il fatto di essere occupata dal punto di vista sentimentale le precluderebbe di partecipare ancora al dating show per cercare l’amore, ma non di farlo come ospite, magari proprio per raccontare al pubblico di questa sua nuova storia e dell’uomo che le sta facendo battere forte il cuore. In ogni caso per ora non c’è alcuna conferma al riguardo. E intanto i fan tifano per lei.