Forum, la Palombelli richiama il volto amatissimo: chissà se lo rivedremo a settembre

La conduttrice Barbara Palombelli ha voluto contattare un ex volto di Forum, ma non è chiaro se il pubblico lo rivedrà a settembre. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Tutti sono concordi nel dire che Barbara Palombelli sia una delle conduttrici più amate della televisione italiana e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Da anni è al timone della conduzione di Forum, il programma che fa compagnia sia prima che dopo pranzo rispettivamente su canale 5 e Rete 4.

Pier Silvio Berlusconi ha voluto esporre le sue idee in merito ai nuovi palinsesti della Mediaset confermando coloro che reputa i pilatri fondamentali, come Maria De Filippi, Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Anche la Palombelli è stata riconfermata per la gioia dei fan.

Con una carriera degna di tutto rispetto alle spalle, è impossibile non puntare su di lei. Del resto gli ascolti parlano chiaro, ragion per cui gli alti vertici hanno intenzione di proseguire su questa strada.

Pare che la produzione abbia intenzione di richiamare all’appello un volto che per anni è stato associato al programma televisivo. Ma quale sarà la risposta del diretto interessato? In primis scopriamo di chi si tratta.

Lo rivedremo nello studio di Forum?

L’ex volto in questione è un giovane che ha collaborato per tanto tempo con la conduttrice e i membri del cast di Forum, ma nell’ultima edizione non è stato presente per via di un reality. Grazie a Paolo Ciavarro, suo grande amico e collega, ha deciso di mettersi alla prova in un nuovo contesto televisivo. In questo modo ha conosciuto Antonella Fiordelisi, con la quale ha tenuto i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo.

Lui è Edoardo Donnamaria. In questi giorni è al centro del gossip per via degli alti e bassi che sta vivendo con la (ex?) fidanzata. Allo stesso tempo si sta dedicando alla musica e non ha esitato a rispondere alle domande dei fan in merito alla questione di Forum. La risposta è stata decisamente chiara e diretta.

“Non lo so ancora, sto valutando”

“Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula”, ecco cosa ha detto Edoardo. In effetti in questo periodo è preso da altre cose, come la pubblicazione della canzone Piccole sole.

Si sta esibendo in vari eventi canori, di conseguenza non avrà sicuramente il tempo per pensare. Secondo voci di corridoio si dice anche che probabilmente Alfonso Signorini ha in mente un ruolo per lui nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tanti sono i progetti fatto su misura per lui, dunque è certo che lo rivedremo in tv.