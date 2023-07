“Grande fermento ad Amici”: dimenticatelo come lo ricordate | Maria De Filippi diabolica

Secondo fonti attendibili sembra che Maria De Filippi abbia un piano per la prossima edizione di Amici puntando su degli ex amatissimi volti. Andiamo a scoprire cosa sta bollendo in pentola.

L’ultima edizione di Amici si è conclusa con la schiacciante vittoria del ballerino del genere latino americano Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro. Tutti i maestri hanno sempre espresso un parere positivo su di lui, perfino Alessandra Celentano. Quest’ultima apprezza della sua personalità l’essere volenteroso, educato e sempre pronto a mettersi in gioco.

In queste ore sta facendo impazzire il web per via della sua presunta relazione con Benedetta Vari, colei che ha sostituito Francesca Tocca nella fase del Serale accanto a lui. Nonostante sia fidanzata, la ragazza si vede spesso in compagnia di Mattia. Trascorrono addirittura le vacanze insieme nelle rispettive case di mare di famiglia, ma per ora non si sono ancora esposti.

Sicuramente entrambi saranno impegnati tra varie esibizioni e lui starà in trattativa con coloro che gli hanno offerto un contratto professionale nella propria compagnia. Allo stesso tempo in tv sta andando in onda l’annuncio dei prossimi provini per poter ottenere un banco in Amici 23.

Secondo un noto influencer pare che la padrona di casa stia cambiando tante cose che lasceranno a bocca aperta i telespettatori. In che modo? Chiamando degli ex volti amatissimi del programma da affiancare ad alcuni già presenti nel cast. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Maria De Filippi vuole proprio loro!

Le persone in questione sono ben 4 e tutte donne! Andando nello specifico, sarebbero due ballerine e due cantanti. Le prime due sono all’interno del talent show da anni, una è stata allieva per poi diventare professionista. L’altra nella scorsa edizione è stata sostituita da Emanuel Lo e ha trovato l’amore nello studio.

Le altre due hanno ottenuto la coppa della vittoria occupando un banco da inizio anno scolastico. Una delle due ha avuto una storia con un ex compagno d’avventura (oggi noto per essere un affermato conduttore) mentre l’altra ha colpito tutti con la canzone Immobile quando era ancora un’allieva. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“Ancora tutto da decidere”

L’influencer Amedeo Venza ha pubblicato una storia su Instagram dove si possono vedere Elena D’Amario, Veronica Peparini, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Una notizia che ha entusiasmato tutti, però non è detta l’ultima parola.

“Grande fermento ad Amici! Emma e Alessandra e Elena sarebbero in lizza per sostituire Todaro, Arisa, ma potrebbe ritornare di nuovo Veronica Peparini! E’ tutto ancora da decidere”, ecco cosa ha scritto nella didascalia. Dunque ancora nulla è certo.