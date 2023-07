Francesco Totti porta Noemi Bocchi in un luogo incantato: prima di lei però ci aveva portato la sua ex

Ecco dove sono stati avvistati, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Hanno fatto una visita super top-secret e blindata in un luogo incantato. Molti li invidiano, perché quel luogo meraviglioso vorrebbero vederlo tutti quanti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati paparazzati in un luogo top-secret, mentre visitavano un luogo incantato. I loro follower sono impazziti, in primis perché ormai si sono abituati a vederli insieme e li amano un po’ di più (forse) e poi anche perché quel luogo meraviglioso è un piacere per gli occhi.

È stato difficile per i fan abituarsi, dopo quasi 20 anni, a vedere Ilary Blasi e Francesco Totti, mano nella mano con altri compagni. Però come si dice, c’est la vie, volenti o nolenti questo sforzo l’hanno dovuto fare e quindi adesso non si stupiscono più di vedere Francesco insieme a Noemi Bocchi e Ilary insieme a Bastian Muller. Tornando al nostro discorso principale, ecco dove sono stati beccati i riservatissimi piccioncini.

Francesco Totti porta Noemi Bocchi in un luogo fantastico

Va bene che i follower stanno digerendo la loro relazione, ok anche da parte dei figli della coppia ci sia stato un avvicinamento, ma se vogliamo dirla tutta, a Noemi Bocchi la Blasi non piace molto. Sarà per quei dispettucci fatti al suo compagno Francesco Totti, ma in molti hanno notato un gesto che Noemi fa da diverso tempo a Ilary, la quale fa spallucce e prosegue la sua vita.

In pratica, la nuova fiamma “der Pupone”, ha preso il vizio di copiare tutte le pose della Blasy, per poi riproporle sui social. Se non è un affronto questo, non sappiamo cos’altro potrebbe esserlo. Le due donne quindi non si sfidano a singolar tenzone, ma a colpi di…post social.

Ad ogni modo, mentre Totti e Bocchi fanno i piccioncini in vacanza insieme, la Blasi ha lasciato Bastian Muller a casa ed è partita per quello che si potrebbe classificare come un viaggio per sole donne. Con tanto di passaporti alla mano, Ilary Blasi si è mostrata sorridente insieme alle sorelle e ad un’amica. Luogo di destinazione? Top secret anche il suo. Chissà se Noemi Bocchi riproporrà anche l’ultimo scatto sul suo profilo? Vi consigliamo di verificare fra qualche giorno.

Francesco Totti ci porta tutte le sue donne li

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati in un luogo incantato, mentre si apprestavano a percorrere una visita top secret, lontani da fan e occhi indiscreti. Stiamo parlando dei bellissimi Musei Vaticani, tappa molto ambita dai turisti durante il tour a Roma. Così come la Blasi tempo fa, anche la Bocchi si è fatta riprendere sorridente, mentre tiene in mano il mazzo di chiavi presenti nella Cappella Sistina.

Papà Francesco, prima di godersi la sua vacanza d’amore, ha passato del tempo insieme ai tre figli, Cristian, Chanel e Isabel in America. Terminato il tour, Chanel è volata a Ponza insieme al fidanzato Cristian Babalus, tra l’altro anche loro molto criticati agli esordi.