Alessandra Celentano, divina in costume da bagno: è boom di commenti e like

Boom di like e commenti positivi per la maestra Alessandra Celentano. In costume sui social ha incantato i follower. Ecco la foto che conferma quanto detto.

Alessandra Celentano è una delle maestre più note (e temute) del talent show Amici di Maria De Filippi. Infatti con Rudy Zerbi fa tremare gli allievi che si mettono alla prova nello studio tra esibizioni canore e di ballo. Allo stesso tempo sono riusciti a regalare risate al pubblico durante le performance del Serale. Da un lato Arisa e Raimondo Todaro, dall’altro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e infine loro che hanno puntato sull’ironia.

Secondo fonti attendibili sembra che nella prossima edizione ci saranno delle novità. L’influencer Amedeo Venza ha riferito che probabilmente arriveranno nel talent Emma Marrone e Alessandra Amoroso nel ruolo di maestre di canto mentre Elena D’Amario si occuperà della danza accanto anche a Veronica Peparini. Ovviamente per ora si tratta solo di deduzioni.

Tuttavia una cosa è certa: la Celentano sarà presente e sicuramente farà discutere per i suoi metodi di insegnamento. Una parte del pubblico sostiene che sia quella più oggettiva nel dare giudizi sugli allievi mentre per altri potrebbe essere meno diretta. A prescindere da ciò sa quando deve mostrare il suo lato materno e amorevole.

Di recente ha incantato il web condividendo sul suo profilo social un post che racchiude due foto che la ritraggono in una versione del tutto inedita, vale a dire in costume. Ecco perché gli utenti social sono rimasti letteralmente a bocca aperta.

Alessandra Celentano in costume su Instagram

Tutti sono concordi nel dire che la Celentano sia una delle poche donne del mondo dello spettacolo a non essere ricorsa alla chirurgia estetica. Infatti ha una bellezza del tutto naturale che piace a chi sa accettare la propria immagine riflessa allo specchio.

Neanche stavolta si è smentita, deliziando così gli occhi di coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi. Senza make-up e look accurato, la sua nuova versione è stata gradita.

Una dea in piscina

“E intanto il tempo se ne va”, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post condiviso circa due giorni fa. Anche se non sono passate nemmeno 48 ore, ha già avuto tantissimi like e bellissimi commenti che rendono onore alla sua femminilità: “Una sirena”, “Anche a bordo piscina non perde mai la sua eleganza”, “Ma lei è sempre bellissima” e tante altre belle parole.

Nonostante le critiche relative al suo ruolo di maestra severa, è evidente che sia anche amata dagli italiani. Quest’ultimi possono stare tranquilli, avranno ancora modo di rivederla nel piccolo schermo a breve. Basta solo attendere settembre.