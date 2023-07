Alberto Angela, asfalto in piena regola: il comunicato lascia di stucco anche lui

Alberto Angela sta vivendo un momento molto gratificante da un punto di vista professionale. I fan sono contenti mentre lui stenta ancora a crederci! Ecco cosa è successo.

Alberto Angela è sicuramente uno dei pilastri fondamentali nel mondo della televisione italiana perché mette a disposizione di tutti la sua vastissima cultura. Nato a Parigi l’8 aprile 1962, ha accompagnato il padre Piero Angela nei suoi viaggi e ciò ha alimentato in lui la sete di conoscenza. Laureato alla Sapienza di Roma con il massimo dei voti, è volato negli Stati Uniti d’America per seguire corsi di specializzazione su paleontologia e paleoantropologia.

Ha partecipato a spedizioni con attività di scavo e ricerca sul campo per ben 10 anni. Per questo si è recato nella Repubblica del Congo, in Tanzania, nel deserto dei Gobi in Mongolia e in Africa. Grazie al suo operato e a quello del suo team è riuscito a portare alla luce sia i resti dei dinosauri che dell’uomo. Allo stesso tempo ha portato avanti l’attività di divulgatore scientifico.

Per questo motivo ha deciso di sfruttare la televisione ed ecco che il primo vero esordio è avvenuto in Rai quando ha proposto dei documentari. Poi con il padre ha realizzato Il pianeta dei dinosauri nel 1993. Nel suo curriculum possiamo leggere Superquark, Viaggio nel cosmo, Passaggio a Nord Est, Ulisse – Il piacere della scoperta, Meraviglie e tanto altro ancora.

Da poco sta andando in onda dal 29 giugno 2023 il nuovo programma televisivo condotto da lui in persona. Si tratta di Noos – L’avventura della conoscenza. Erede di Superquark, la puntata di giovedì scorso ha lasciato tutti a bocca aperta per un motivo ben preciso.

Alberto Angela senza parole per il comunicato

Alberto Angela è apprezzato dal pubblico femminile anche per l’indiscusso fascino, tipico dell’uomo con un vasto bagaglio culturale. Il suo modo di porsi, l’arte della dialettica, la passione che si evince in ciò che fa lo rendono unico agli occhi della massa.

Il suo duro lavoro è stato ben ricompensato con una notizia sensazionale arrivata da poco al diretto interessato. Sicuramente starà festeggiando per quanto appreso in seguito a un’accurata ricerca.

Noos batte Felicissima sera

Secondo delle accurate ricerche, Noos è stato seguito da 2.212.000 telespettatori con il 17.5% di share. La repliche del programma condotto dal simpatico duo comico, invece, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo ben 1.252.000 italiani con l’11.5% di share. Ha avuto la meglio anche sugli altri programmi.

Giovedì sera Alberto Angela ha proposto dei video su come una mamma orsa si prende cura dei suoi cuccioli tra i ghiacciai del Canada, l’innovazione medica sulla terapia del dolore presso l’Ospedale di Santa Maria delle Croci, la storia dello zucchero, le scoperte archeologiche dell’Antica Roma, il rischio dell’effetto serra e tanto altro. Una bella soddisfazione per chi, come il conduttore, sostiene la divulgazione della cultura.