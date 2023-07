Cristiano Malgioglio, il lutto lo sta straziando: “Quanto dolore mio amato” | La notizia improvvisa

Il lutto lo sta straziando, Cristiano Malgioglio sta vivendo un periodo di forte dolore, la scomparsa di questo personaggio l’ha veramente mandato in depressione, non ci può credere. Questa notizia improvvisa ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo.

Cristiano Malgioglio è distrutto dal dolore, il “suo amato” non ce l’ha fatta e lui non sa come superare questo periodo di lutto. La notizia improvvisa non gli ha dato modo di capire cosa stava succedendo, ancora adesso fa fatica a crederci.

Ognuno supera il lutto a modo proprio, nessuno deve sforzare nessuno, in quanto qualcuno ci impiega di più, altri ci impiegano anni a trovare la forza di nominare il compianto defunto, senza versare fiumi di lacrime. Cristiano Malgioglio non sappiamo come affronterà il lutto e a che stadio di consapevolezza sia; proseguite nella lettura e vi sveleremo tutto.

Quel lutto devastante che ha coinvolto Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, lo conosciamo tutti, le sue peculiarità non lo fanno di certo passare inosservato. Capello bicolor, occhiali da sole, vestiti appariscenti, quasi sempre seguiti da mantelle o giacche molto lunghe. È sempre stato un personaggio televisivo, cantautore e paroliere molto seguito non solo dai follower, ma anche dai suoi colleghi. Ha partecipato a diversi reality, non solo in veste di concorrente ma anche come opinionista e giudice.

A tal proposito, attorno al 78enne, che non dimostra assolutamente la sua età, girano molti rumors, c’è chi ipotizza che sarà il nuovo opinionista del Grande Fratello e altri che vociferano sul suo possibile impiego ad Amici di Maria De Filippi. Per il momento non sappiamo ancora niente di certo sul suo futuro lavorativo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

È un addio molto amaro questo

Cristiano Malgioglio sta vivendo un lutto straziante, in quanto ha ricevuto quella notizia improvvisa che non avrebbe mai voluto scoprire. Ci riferiamo alla scomparsa del grande cantante statunitense, Tony Bennett.

Con un post molto toccante, Malgioglio ha così commentato la sua morte: “Quanto dolore mio amato.. @itstonybennett . Sei stato la colonna sonora della mia vita. Con la tua voce ho gioito , ho sofferto ho pianto. Non ci credo che ci hai lasciato. @ladygaga”. Ovviamente loro nel mondo dello spettacolo si conoscono un pò tutti, soprattutto due grandi artisti del mondo musicale che sicuramente si sono incontrati in più di un’occasione.

I fan sono tristi non solo per la scomparsa del cantante, ma anche per la reazione di un sensibile Cristiano Malgioglio che sicuramente questo lutto avrà fatto scatenare in lui pensieri molto tristi, vista anche la sua età.