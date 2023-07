Pamela Prati, altro che Marco Bellavia! Ora è uscita allo scoperto proprio con lui

Pamela Prati è al centro dell’attenzione per via della sua nuova fiamma. Non è decollata la love story con Marco Bellavia e adesso è felice tra le braccia di un altro. Ecco chi è il bellissimo.

Di recente Pamela Prati è comparsa nel piccolo schermo in qualità di concorrente dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione ha fatto molto discutere per via di alcuni episodi trascorsi. Tutti ricorderanno senza dubbio quando in una precedente edizione oltrepassò la porta rossa con la valigia perché stufa della situazione che era costretta a vivere.

Poi è stata invitata in vari studi televisivi per parlare della sua relazione con Mark Caltagirone. Solo facendo delle ricerche è emerso che non è mai esistito e che sia stato frutto di una farsa costruita a tavolino da terzi. Alla fine ha cercato di ricostruire la propria immagine e Alfonso Signorini le ha dato questa possibilità.

Nella casa ha fatto ricredere in tanti, soprattutto con i suoi modi di porsi nei momenti abbastanza spiacevoli. Per esempio quando ebbe una discussione con Antonella Fiordelisi replicò dicendo che non era colpa sua se lei risultasse trasparente agli occhi del pubblico.

I telespettatori speravano di vedere scoccare la scintilla con Marco Bellavia, il quale da subito aveva dichiarato di essere infatuato da anni di lei. Non a caso Signorini ha mostrato a tutti un commento di lui a una vecchia foto della donna. Tuttavia non c’è stato uno sviluppo dopo il reality e sembra che non ci sarà perché un altro l’ha conquistata.

Pamela Prati è uscita allo scoperto

Per quanto riguarda la vita privata Pamela Prati ha avuto delle storie d’amore con Kabir Bedi, Max Bertolani, Richard Gere e Dandy Martin. Nel 2009 è convolata a nozze con Daniel Sebastoan Jabir, ma ha divorziato dopo due anni.

E’ stata fidanzata con un ragazzo più giovane di nome Francesco, dopodiché è stata la volta della bufera mediatica con la questione di Caltagirone. Adesso ha ritrovato la serenità accanto a lui. Ecco di chi si tratta.

Un giovane fidanzato come modello

Sui social e sui settimanali stanno circolando delle foto che ritraggono la showgirl con un giovane ragazzo di nome Simone Ferrante. Oltre che bellissimo, non è passato inosservato per via della sua età. Infatti i due hanno ben 45 anni di differenza, ma sembra che a entrambi la cosa non abbia alcun peso rilevante.

Nella vita svolge il lavoro di modello e su Instagram ha circa 14 mila follower. Sicuramente d’ora in poi aumenteranno a vista d’occhio, essendo accanto a un personaggio pubblico di spicco. Per il momento la Prati non ha rilasciato alcun commento sulla faccenda.