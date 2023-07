Barbara D’Urso, e quella confessione su Berlusconi: “Cosa mi ha chiesto di fare”

Barbara D’Urso, arriva la notizia di una sua passata dichiarazione riguardo a Berlusconi. Che cosa le aveva chiesto di fare.

Tra i personaggi più chiacchierati e posti maggiormente nel mirino del Gossip nostrano in questo momento c’è certamente da annoverare le splendida Barbara D’Urso. Dopo che il comunicato ufficiale delle Reti Mediaset ha affermato la sua mancata presenza al timone del suo storico rotocalco a partire da settembre 2023, i suoi fan si sono scatenati in Rete per commentare la notizia.

Tra l’altro lei, poco prima, esattamente nel corso dell’ultima puntata di stagione di Pomeriggio Cinque, nel salutare i suoi telespettatori e augurare loro una buona estate, aveva dato appuntamento a settembre. Al suo post vedremo invece Myrta Merlino, giunta a Mediaset da La7. Carmelita è scomparsa per un po’ di tempo dai Social e poi ha rilasciato un’intervista fiume a La Repubblica.

Qui si è tolta non pochi sassolini dalla scarpa. Qualche giorno prima si era presentata ai funerali di Stato del compianto Silvio Berlusconi, dove aveva rilasciato varie dichiarazioni ai giornalisti presenti. In particolare un video al riguardo è diventato virale. Lei ha raccontato delle telefonate che riceveva dell’ex Premier e dei complimenti che le faceva.

Barbara D’Urso, emerge dal passato una dichiarazione su Berlusconi

Peccato che poco dopo sia arrivata la terribile notizia, sia per lei che per i suoi estimatori: era fuori da Pomeriggio Cinque, nonostante lei abbia ancora un tuttavia contratto in essere in scadenza a fine 2023 con l’Azienda Del Biscione. Inoltre sia la Rai che La7 hanno smentito categoricamente di avere avuto contatti con lei a fini lavorativi.

Ora, che si sta cercando di godere la sua estate in compagnia degli amici più cari e della sua nipotina, è emersa dal passato una sua dichiarazione, riguardante proprio Berlusconi. Ovviamente anche quest’ultima ha ricominciato a far discutere nuovamente in Rete. Risale ai tempi in cui Carmelita conduceva su Italia 1 in prime time La Pupa E Il Secchione.

Che cosa le era stato chiesto di fare?

“La Rete aveva bisogna di crescere, l’editore mi ha chiesto di far diventare La Pupa E Il Secchione un reality. Questa è stata la mia missione”, aveva dichiarato la conduttrice campana a TV Talk. Dunque il Berlusconi a cui si riferiva, non era Silvio, che tuttavia al tempo era ancora vivo e vegeto, ma il figlio Pier Silvio, che da anni svolge l’affascinante e alquanto complesso ruolo di AD Delle Reti Mediaset.

Tra l’altro in quel frangete Barbara ha pure difeso a spada tratta l’Azienda in cui prestava servizio, facendosi pure scivolare di dosso le critiche che aveva ricevuto per come era cambiato La Pupa E Il Secchione. Ora quei tempi sono lontani e i sostenitori della D’Urso si augurano però che possa ben presto ritornare con la sua conduzione di un bel programma in prime time.