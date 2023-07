Veronica Gentili, lo scoop è sensazionale: beccata con il volto noto | Per voi è bacio sulla bocca o sulla guancia?

Veronica Gentili è da poco la regina indiscussa del gossip per via di un gesto. E’ coinvolto un suo collega. Andiamo a scoprire se qualcosa sta bollendo in pentola.

Tutti sono concordi nel dire che Veronica Gentili sia una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito non è solo della sua professionalità, ma anche della disarmante bellezza. Nata a Roma il 9 luglio 1982, ha intrapreso all’inizio la carriera dell’attrice per poi focalizzarsi sulla conduzione.

Nel 2013 ha collaborato con Il Fatto Quotidiano e allo stesso tempo è diventata opinionista di vari programmi come L’aria che tira e Dalla vostra parte. Nel 2021 ha esordito con Controcorrente e Buoni o cattivi e a settembre potrebbe condurre Le Iene sostituendo Belen Rodriguez.

Anche se è molto riservata sulla vita privata, si sapeva fino a poco tempo fa che avesse accanto un uomo di nome Massimo. Si sa solo che lavora come sceneggiatore sui set cinematografici, non si sono sposati e non hanno avuto figli.

Eppure da qualche ora la Gentili è stata vista con un altro in tenere effusioni. Cosa sta succedendo nella vita privata della stimata conduttrice della Mediaset? Andiamo subito a scoprire chi sarebbe l’ipotetico fortunato.

Scoop inaspettato su Veronica Gentili

L’uomo con il quale è stata vista la Gentili è Marco Travaglio. Nato il 13 ottobre 1964 a Torino, è un giornalista, saggista e opinionista. Laureato in Lettere Moderne, a 32 anni è diventato un giornalista di professione. Ha collaborato con il Giornale, la Repubblica, La Voce, Il Fatto, Il Messaggero, la Padania e tante altre testate giornalistiche.

In tv è stato invitato negli studi televisivi di Annozero, Otto e Mezzo, La gabbia, Announo, Tagadà, Voice anatomy e Mezz’ora in più in qualità di ospite. In queste ore è al centro del gossip per un presunto bacio con la collega. Ma si tratta di un bacio sulle labbra o di uno amichevole? Ecco la foto pubblicata da Diva e Donna.

Il bacio sospetto tra i due colleghi

Qualcuno conferma il bacio mentre altri sostengono l’esatto opposto e che il dubbio dipenda solo da un’inquadratura. Secondo Dagospia lei ha iniziato a scrivere per Il Fatto Quotidiano anni fa e da allora sono ottimi colleghi.

Nella foto si intuisce la complicità che c’è, ma non si parla per ora di amore. Sarà sicuramente difficile estrapolare qualche info dalla diretta interessata. Tuttavia i più ottimisti credono che la faccenda non finirà qui. E’ solo questione di tempo.