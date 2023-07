Rai, vendetta perfida contro il noto conduttore: gli hanno tolto tutto

È stata una vendetta perfida quella riservata al noto conduttore, dall’emittente di Stato, la Rai. Gli hanno tolto tutto, lasciandolo “all’asciutto” e nessuno ci ha potuto fare niente. A niente sono valsi i reclami, la decisione è stata presa.

Il motto della Rai recita: “Di tutto, di tutti” e in effetti per vendicarsi del noto conduttore, gli hanno tolto proprio tutto, senza troppe riserve nei suoi confronti.

Quest’azione non è stata accolta benissimo dallo staff e dai follower, i quali sono rimasti scioccati dall’atteggiamento dell’emittente di Stato.

Questa diatriba che si è instaurata tra la Rai e alcuni suoi conduttori, scontenti del trattamento ricevuto, gli spettatori la stanno vedendo anche a Mediaset, per la medesima motivazione.

È vero, ci sono sempre stati cambi nei palinsesti, ma come quest’anno, situazioni del genere, ancora non si erano mai viste.

La Rai urla: “vendetta!”

In Rai sta succedendo di tutto e di più, nelle ultime ore è esploso il caso Saviano, per non parlare del licenziamento in tronco di Facci. Adesso, l’ultima bufera è esplosa per via delle parole rilasciate dal conduttore di Che ci faccio qui, Domenico Iannacone, il quale ha dichiarato: “…ci si convince che la Rai applica un metodo contrario ad ogni logica: più l’offerta è considerata meritevole e più essa viene maltrattata o peggio ancora cancellata”.

Del tutto inaspettatamente però da Viale Mazzini c’è immediatamente la replica, come si legge nella sua nota social, la Rai ha risposto così al conduttore: “Non c’è stata alcuna cancellazione. Basta falsità sull’azienda…la Direzione approfondimento aveva inserito il programma nel palinsesto di Rai 3 per quattro serate, dal 9 settembre prossimo, ma il cambio di società produttrice ha creato alcuni problemi nella certificazione dei diritti del format che viene sempre richiesta”. Come finirà anche questa storia?

Gli account social “rubati”

Da quello che si è potuto capire dallo sfogo della Lagerback e di Fazio, sembrerebbe che la Rai abbia attuato una perfida vendetta contro il conduttore, il quale gli avrebbe “sequestrato” gli account social di Che tempo che fa, togliendogli praticamente tutto.

Come tutti saprete, dalla prossima stagione televisiva, il programma di Fabio Fazio sarà trasmesso sul canale 9, per via di quegli screzi con l’emittente pubblica di cui abbiamo parlato per diverse settimane. Se Fazio ha fatto i bagagli portandosi via, non solo il suo staff ma anche i diritti di Che tempo che fa, sembrerebbe che gli account social del programma siano rimasti alla Rai, la quale ne ha bloccato il trasferimento all’emittente avversaria. A tal riguardo, Filippa Lagerback, aveva così commentato: “Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio”. Viste le critiche social ricevute dagli utenti a tal proposito, mamma Rai ha così deciso di far chiarezza con queste parole: “Si precisa che l’azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua proprietà…”.