Annalisa, poco dopo il matrimonio la felice rivelazione: presto mamma

Annalisa ha lasciato tutti a bocca aperta con la notizia del matrimonio. A distanza di giorni si è sbilanciata anche sul tema della maternità.

Annalisa si è fatta conoscere grazie ad Amici di Maria De Filippi. Non ha portato a casa la vittoria, ma in compenso si è rimboccata le maniche diventando così una delle cantanti più amate del mondo della musica italiana.

In questi giorni è al centro dell’attenzione per essere diventata la moglie di Francesco Muglia, un uomo del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti circa due anni a un evento di Costa Crociere e da allora sono inseparabili.

In realtà non si sono presentati di persona, ma lui in un secondo momento l’ha contattata tramite i social. Non si sa nulla su come sia stata fatta la proposta, d’altronde è ben risaputa la riservatezza di Annalisa. Tuttavia sulla dolce metà si è espressa palesando la sua ammirazione.

“E’ stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare…Io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come punto di arrivo, ma come una ripartenza”, ecco delle sue dichiarazioni in merito al marito rilasciate durante un’intervista per Vanity Fair. Si è espressa anche sul suo lato materno. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Annalisa diventerà presto mamma

Il marito, nato a Padova nel 1980, si è laureato in Lettere e Filosofia e ha ottenuto un Master in Marketing e Sales Management. Come se non bastasse si è anche diplomato nel Conservatorio di Padova. Ha iniziato a lavorare per Costa Crociere nel 2016 prima come Customer & Marketing Intelligence Director e poi come General Manager Spain & Portugal. Adesso è Vice President Global Marketing.

Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un fascino tale da stregare la cantante. Nonostante sia un personaggio pubblico, ha tutelato la love story fino al giorno del fatidico sì. Di recente, inoltre, è stata proprio Annalisa a parlare dell’arrivo della cicogna.

“Vorrei un figlio”

Solo delle foto del matrimonio sono state divulgate sui social mentre altre si possono vedere tra le pagine del settimanale Chi. Durante i festeggiamenti Annalisa ha cantato dei suoi brani indossando un abito bianco splendido. Ha avuto tantissimi messaggi con auguri e con la speranza di un futuro roseo.

Stavolta poi ha fatto un’eccezione sbilanciandosi sul desiderio di diventare madre. “Non ci siamo ancora dedicati”, con quest’affermazione ha fatto capire che per ora si tratta solo di un’idea condivisa da entrambi. Tuttavia i più ottimisti sperano di ricevere a breve la lieta notizia dell’arrivo della cicogna.