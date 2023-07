Cristel Carrisi, il prima e il dopo della figlia di Albano: com’è diventata oggi

Siete curiosi di sapere com’era prima e com’è oggi la figlia di Al Bano e Romina Power? Cristel Carrisi da questa foto amarcord ovviamente è cambiata molto, anche se l’affetto per la sua famiglia, quello è rimasto immutato.

Cristel Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, ecco com’è diventata oggi la ragazza.

Ovviamente la trasformazione dal prima al dopo è radicale, non avreste mai capito che la bimba della foto era lei, in quanto oggi è totalmente differente.

La storia tra Al Bano Carrisi e Romina Power è stata per molti anni la più invidiata da tutti, in quanto i due piccioncini hanno fatto cantare e sognare diverse generazioni.

Poi purtroppo l’amore tra di loro è finito, ma non per questo hanno smesso di volere bene ai loro figli Romina, Yari, Cristel e la compianta Ylenia che è sempre presente nei loro ricordi. Cristel in particolare è molto legata alla mamma e come ha dichiarato lei stessa nella didascalia che accompagna questa foto, la ringrazia di esserci e le ricorda che le vuole bene. Se siete curiosi di sapere com’è oggi e che cosa fa, proseguite nella lettura.

Ecco com’è diventata oggi Cristel Carrisi

Se la vita e la carriera di Cristel è più riservata, non possiamo dire lo stesso della sua sorellastra, Jasmine, figlia di Loredana Lecciso, la quale attualmente è al centro dell’attenzione. Il suo nome non è stato associato solo a Beautiful, la nota soap opera americana, della quale la Carrisi sarà protagonista di qualche episodio, ma anche per la sua forte richiesta.

Infatti, la figlia di Al Bano Carrisi è stata chiamata sia da Mediaset per presenziare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, sia in Rai in veste di ballerina al contest, Ballando con le stelle. Per il momento pare, che per motivi diversi abbia declinato entrambi gli inviti, il suo sogno sarebbe quello di partecipare al Festival di Sanremo, chissà che non venga esaudita? Ad ogni modo, la sua sorellastra Cristel, è attiva anche lei nel mondo dello spettacolo, ma in maniera diversa. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Un matrimonio chiacchierato

Ecco com’era prima e com’è adesso Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. La donna, nata nel 1985, è una conduttrice, stilista e cantautrice italiana. La Carrisi, non è soltanto famosa per essere la figlia di due figure importanti della musica italiana, ma anche per quelle sporadiche apparizioni in tv che fa accanto ai suoi familiari.

Cristel, dopo aver incontrato quello che sarebbe diventato suo marito, il miliardario, Davor Luksic, imprenditore nella ristorazione di una nota catena di hotel di lusso, ha deciso di apparire meno in tv, godendosi suo marito e i suoi tre figli.