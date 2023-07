Francesca Neri, la malattia che l’ha completamente totalizzata: a un passo dal baratro

Terribile doccia fredda per i fan della bellissima Francesca Neri. La malattia che l’ha distrutta.

Non è certamente un periodo molto facile da vivere e da sopportare per la bellissima Francesca Neri. Donna elegante e raffinata, nonché attrice sopraffina, ha visto concludersi dopo tanti anni la sua liason con il carismatico Claudio Amendola. Loro sono stati una delle coppie più affiatate e mate dagli italiani, che non volevano credere alla loro separazione.

Quando hanno dato l’annuncio ufficiale, i loro numerosissimi ammiratori non volevano proprio crederci. In ogni caso a quanto pare i due sono rimasti in buoni rapporti. Lui lo abbiamo ammirato di recente nella nuova serie TV di Canale 5 Il Patriarca, che tuttavia a livello di audience non ha ottenuto i risultati sperati tant’è che, a quanto pare, non si farà la seconda stagione.

Ciò ha spaccato in mille pezzi i cuori degli estimatori di Claudio e anche della serie. Francesca invece è lontana da parecchio tempo sia dal Piccolo che dal Grande Schermo e in molti hanno iniziato a chiedersi il perché. Purtroppo l’attrice è stata colpita da una brutta malattia, che l’ha destabilizzata sia dal punto di vista fisico che psicologico. Ciò ha reso molto più complicata la sua vita in generale.

Francesca Neri, il racconto della malattia che l’ha totalizzata

“Non ho mai avuto paura della sofferenza, ma il il dolore fisico, costante, mi ha fatto perdere il controllo e il contatto con la realtà. Pian piano ti chiudi in te stessa, ti allontani da tutto e da tutti e subentra la depressione”, ha rivelato in tempi alquanto recenti la donna a Verissimo. Allora però non era sola, dal momento che a starle accanto c’era ancora il suo Claudio.

Tuttavia nemmeno la sua vicinanza l’ha aiutata superare a livello psicologico quei momenti. Tant0’è che ha pire rivelato: “Ho pensato di fare un gesto estremo perché in quel momento lo vedevo come una liberazione, una via d’uscita.”. Oggi il peggio è passato e lei pina piano ha ritrovato un suo equilibrio interiore. Sapete di quale malattia soffre la bellissima Neri?

La cistite interstiziale, la sua acerrima nemica

Per ben tre anni l’artista ha combattuto contro la cistite interstiziale, che altro non è che una condizione infiammatoria cronica della vescica, che per la verità può colpire in maniera molto forte sia uomini e donne, sebbene sia più frequente in quest’ultime. Ciò procura moltissimo dolore e difficoltà a vivere serenamente la propria vita, anche quella professionale.

Chiaramente per riuscire a uscirne, oltre a provvedere a cure mirate, bisogna in qualche maniera imparare a conviverci ed evitare tutte quelle azioni che possono provocarci maggiore forma di dolore, già bello elevato. Ed è per questo motivo che qualche volte bisogna fare la scelta di rifiutare alcuni impegni lavorativi, che non possiamo soddisfare a causa di questa malattia, che è totalizzante.