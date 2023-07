Ricordate Alessandra Pierelli? Dopo 19 anni da Uomini e Donne è ridotta così

Sono passati quasi 20 anni della sua esperienza a Uomini e Donne. Vi ricordate della bellissima Alessandra Pierelli? Eccola oggi.

Mentre ci si appresta a conoscere a breve i nomi di coloro che saliranno sul famoso e prestigioso Trono a Uomini e Donne, se si guarda al passato non si può che non ricordare come il primo che ci è salito e pure con enorme successo. Stiamo parlando ovviamente di Costantino Vitagliano, che di recente abbiamo visto da Alba Parietti al suo Non Sono Una Signora.

Lui, a distanza di moltissimo tempo, è rimasto ancora saldamente nelle menti di tantissime telespettatrici. La sua storia d’amore, nata proprio in quel famoso studio con la corteggiatrice Alessandra Pierelli, ha fatto sognare a lungo i più romantici. Poi la comunicazione triste, giunta come un vera doccia fredda, che ha spaccato i cuori.

L’amore era finito e nemmeno nel migliore dei modi. Ognuno è andato per la sua strada. Lui ha continuato a operare nel vasto mondo dello spettacolo, mentre lei aveva deciso di uscire momentaneamente di scena. Ciò ha molto addolorato i suoi estimatori, che in ogni caso hanno potuto continuare a seguirla sui Social.

Alessandra Pierelli, una donna molto realizzata

Alessandra è una persona molto riservata, che non ama rivangare il passato, compreso quello televisivo, né parlare della sua vita privata, che tale per lei dovrebbe sempre restare. Nata a Sezze, nel 1979, è cresciuta a Sabaudia. Oggi è una donna completamente realizzata sotto ogni punti di vista. Si è sposata con il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassarri, che l’ha resa mamma per ben due volte.

I loro bambini si chiamano Daniel e Liam. È molto attiva sui Social come testimonial e influencer. Inoltre, dopo un’iniziale momento in cui aveva deciso, anche per via del clamore mediatico che aveva suscitato la sua storia con Costantino è tornata a far parlare di sé. Ha poi deciso di ritornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, optando però per il Teatro.

Bellissima oggi come 19 anni fa

Ha anche realizzato una divertentissima sitcom disponibile su YouTube ed è molto attiva su Tik Tok, oltre che su Instagram. Insomma, lei non si nasconde affatto e ama condividere coi suoi fan sia momenti appartenenti alla sua sfera lavorativa che privata. Non mancano infatti pure fotografie che la ritraggono in compagnia dei figli e del suo adorato marito.

Tra l’altro la Pierelli è anche stata ospite di Verissimo, dove, super emozionata, ha letto una splendida lettera da parte del suo consorte. A farle compagnia durante l’intervista della Toffanin, l’amica Eleonora Pedron. Come si può notare Alessandra è sempre bellissima e super in forma. Il suo fisico è tonico e il pancino piatto. Oggi porta sempre i capelli lunghi, ma dotati di meravigliose schiariture bionde.