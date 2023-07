Pier Silvio Berlusconi prepara il contratto: queste due donne gli hanno fatto perdere la testa

Pier Silvio Berlusconi ha fatto centro un’altra volta. Il bravissimo e accorto AD delle Reti Mediaset ha approntato il contratto per loro. Due donne meravigliose e bellissime.

È certamente uno degli indiscussi protagonisti di questa calda estate 2023, Pier Silvio Berlusconi. Dopo il grandissimo dolore provato per la scomparsa da questo mondo dell’adorato padre Silvio, ha preso ancora più saldamente in mano le redini delle Reti Mediaset. Si è asciugato le lacrime in fretta e ha parlato a cuore aperto ai suoi dipendenti, dopo aver scritto loro una lettera.

Si è messo a lavorare a spron battuto con il suo team lavorativo per dare in pasto al grande pubblico una nuovissima stagione TV, che partirà a settembre 2023. Più che mettere in atto cambiamenti, ha operato vere e proprie rivoluzioni. Certamente il caso che fa discutere ancora di più oggi, sia sulla Carta Stampata che sul Web, è la decisione di mettere alla conduzione di Pomeriggio Cinque Myrta Merlino.

Ciò è stato possibile togliendolo a livello di conduzione a Barbara D’Urso, che lo ha condotto per tantissimi anni ed era certissima di farlo ancora. Tant’è che aveva dato appuntamento ai telespettatori al prossimo anno durante l’ultima puntata di stagione 2023. Altro clamoroso cambiamento consiste nell’uscita di scena di Belen Rodriguez.

Pier Silvio Berlusconi ha il contratto pronto per loro

Sebbene da diversi mesi si vociferava del fatto che lei non sarebbe più stata al timone né di Tu Si Que Vales né de Le Iene, i fan auspicavano che fossero solo voci, o che le venissero affidate conduzioni di altre trasmissioni. Tuttavia lei, sui Social, nel ringraziare l’Azienda dove ha operato per tanti anni, ha parlato non di addio ma di un arrivederci.

Grande colpo di Teatro è anche l’arrivo della già citata Myrta Merlino e di Bianca Berlinguer. Tuttavia ora grandissima attenzione è posta sul Grande Fratello, che non avrà più l’aggiunta di Vip o di Nip che non piacciono affatto a Pier Silvio. Si stanno effettuando i casting per i concorrenti, che saranno sia famosi che non. E ora spuntano due nomi di super vippone. Di chi si tratta?

Le sorelle Boccoli gli hanno fatto perdere la testa

A quanto pare l’AD delle Reti Mediaset, che lo scorso anno è intervenuto a gamba tesa nella scorsa edizione del GF Vip, che aveva preso una piega eccessivamente trash, ha chiesto maggior attenzione nella ricerca dei concorrenti, ponendo filtri molto severi. Ora sarebbero pronti i contratti per due bellissime donne, nonché grandi attrici.

Si tratta delle sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, che hanno già partecipato in passato a un altro reality, quale Circus, condotto da Barbara D’Urso. A parlarcene è TV Blog. “Stando a quanto risulta a noi, Brigitta e Benedicta Boccoli si sarebbero sottoposte a provino per prendere parte al GF Vip. A quanto pare, i due profili sarebbero graditi sia a Enedmols Shine Italia, sia a Mediaset“.