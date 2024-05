Elodie oggi è bellissima, ma ricordi com’era ai tempi di Amici? Sembra un’altra persona

Elodie è una star ormai di fama internazionale, ma non tutti potrebbero ricordare le sue origini. Il cambiamento è stato radicale.

Elodie è una donna dello spettacolo, nello specifico una cantante ormai di fama internazionale. Ciò che spesso le viene criticato è che debba il suo successo non tanto alla sua bravura, quanto alla sua bellezza. Tendenzialmente, questi haters si soffermano spesso a commentare negativamente i suoi post sui social.

Tra i detrattori, ci sono anche uomini e donne che ascrivono alla sua persona una non meglio definita decadenza dei costumi. Costoro gridano spesso allo scandalo a causa dei suoi outfit provocatori, reputati da questi immotivatamente provocanti.

In particolare, ha fatto scandalo il video di un suo ultimo concerto, durante il quale la gonna dell’artista lasciava intravedere le sue intimità, in realtà coperte da slip color carne. La risposta tipica di Elodie a queste battute di pessimo gusto è “Sono un’artista, faccio quello che voglio del mio corpo”.

Nonostante ciò, è necessario sottolineare che Elodie abbia compiuto un percorso unico da un punto di vista artistico. Adesso che il successo è arrivato prepotente nella sua vita, la cantante sta pian piano decidendo di esporsi anche da un punto di vista prevalentemente politico. Infatti, è nota la sua partecipazione ai Pride.

Il percorso ad Amici

Non tutti potrebbero sapere che Elodie ha cominciato dal basso. La sua storia è stata resa nota attraverso il talent show di Amici, a cui ha partecipato almeno dieci anni fa. Con larga sorpresa di qualcuno, l’artista non vinse quell’edizione, benché avesse alle spalle una roccia della musica italiana: Emma Marrone.

Anche con Emma Marrone ci sono stati degli alti e bassi. Emma, infatti, tentava in tutti i modi di spronarla ad affermare se stessa, talvolta utilizzando toni e modi piuttosto aggressivi che lasciavano la giovane Elodie in preda allo sconforto. Ciononostante, il percorso della star è stato fruttuoso. Ecco come appariva però all’epoca di Amici.

Il cambiamento di Elodie

In soli dieci anni, Elodie ha compiuto quello che molti definirebbero un glow up. La nota tinta rosa spalmata sui capelli corti da ribelle ha lasciato il posto a una folta capigliatura castano scuro. Gli occhiali non ci sono più, forse sostituiti dalle lentine da vista.

Al di là dell’aspetto fisico, però, ciò che è mutato più di tutto in Elodie è la sua self confidence. La cantante oggi è molto più sicura di sé, della sua bravura e del suo corpo. Questo si riflette nel portamento, nella fermezza delle sue dichiarazioni e, infine, nella libertà di esprimere la sua sensualità come meglio ritiene giusto.