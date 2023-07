Chanel Totti si gode le vacanze così: tra lusso e baci sulla barca lussuosissima

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata beccata in dolce compagnia su una barca in mare aperto. Ecco la Instagram story che lo conferma.

Per mesi Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati al centro dell’attenzione per la separazione avvenuta in estate dell’anno scorso. Tutto ha avuto inizio quando lui è stato visto in compagnia di Noemi Bocchi, considerata il terzo incomodo. Con il tempo in tanti si sono ricreduti sul suo conto.

Ilary, invece, dopo mesi ha ufficializzato la storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Sui social si mostrano felici come non mai, ragion per cui i fan non possono che fare i salti di gioia. Nel frattempo i due ex sono alle prese con gli avvocati per occuparsi anche dell’affidamento dei tre figli Chanel, Cristian e Isabel.

Solo la terzogenita deve stare con la madre mentre gli altri due hanno la possibilità di decidere con chi trascorrere le giornate. Si dice che abbiano un bel rapporto con l’attuale compagna del padre, dato che spesso sono partiti insieme per delle piacevoli vacanze. A Capodanno, per esempio, sono volati dall’altra parte del mondo come una famiglia a tutti gli effetti.

Di recente, però, Chanel ha deciso di dedicare del tempo al fidanzato Cristian Babalus mettendo da parte per qualche giorno gli affetti familiari. Ecco dove sono andati.

Baci e abbracci per Chanel Totti

Chanel è nata il 13 maggio 2007 a Roma. Nella diretta della finale de L’Isola dei Famosi nello studio i due ragazzi erano presenti e chi li ha visti è rimasto folgorato dall’incredibile somiglianza di lei con la madre. Capelli lunghi e biondi, labbra carnose e fisico pazzesco, ha sicuramente le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo.

In queste ore ha incantato tutti per la condivisione di alcuni scatti. Per l’ennesima volta è in compagnia di Cristian, chiaro segno che va tutto a gonfie vele.

La love story va a gonfie vele

Chanel e il fidanzato si sono concessi una meritata vacanza scegliendo le isole pontine come meta del primo viaggio di coppia. Hanno optato per Ponza e Palmarola, proprio come Belen Rodriguez e Stefano De Martino prima di dirsi per l’ennesima volta addio, ma prima la giovane è stata con il padre e Noemi negli Stati Uniti.

I due fidanzatini appaiono affiatati sui social. Lui ha condiviso una storia e lei l’ha riproposta sul suo profilo Instagram. I follower sono contenti per Chanel, dato che non ha vissuto dei bei momenti per la separazione dei genitori. Adesso, che ha staccato la spina, tornerà a casa con un altro spirito.