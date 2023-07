Armando Incarnato: “Se dovete chiederlo siete sicuramente cornuti” | La frecciatina al vetriolo

Armando Incarnato è al centro dell’attenzione per via una frase che ha riportato in un post di Instagram pubblicato di recente. Ecco perché non è passata inosservata ai follower.

Da anni l’affascinante napoletano è nello studio di Uomini e Donne per trovare l’anima gemella. L’unica donna con la quale è andato via mano nella mano è stata Noel Formica, ma le cose non sono andate come sperate e così lui è tornato nel parterre maschile. Da allora ogni conoscenza si rivela deludente per una serie di motivi.

Nel corso del tempo si è creato dei nemici nello studio, in primis Gianni Sperti che non l’ha mai visto di buon occhio. A parer suo non è intenzionato a innamorarsi, ma a diventare sempre più popolare. Inoltre Tina Cipollari ha ribadito che per lei ha una fidanzata che lo aspetta a casa. Per il momento non è arrivata alcuna segnalazione.

Tutti sono concordi nel dire che abbia una personalità tale da emergere in varie situazioni. Infatti ha sempre difeso a spada tratta Gemma Galgani e Ida Platano da coloro che le hanno puntato il dito contro. Con Riccardo Guarnieri, Aurora Tropea ed Elio Servo aveva un atteggiamento del tutto opposto. Le discussioni, di conseguenza, erano inevitabili.

Non è chiaro se tornerà a settembre a UeD, ragion per cui il pubblico attenderà la prima registrazione che si farà negli ultimi giorni di agosto. Nel frattempo si sta godendo le meritate vacanze…levandosi qualche sassolino dalla scarpa.

Armando Incarnato senza peli sulla lingua

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità sui social. Spesso mostra il suo lato dolce e amorevole quando sta in compagnia della figlia Michelle, nata dalla relazione con la fidanzata storica: “Mi reputo il papà più buono del mondo…Difficilmente dico no a mia figlia…sono pochi giorni che stiamo insieme”.

Di recente, invece, ha voluto palesare un suo pensiero al punto tale che qualcuno ha parlato di frecciatina. A chi si è rivolto e per quale motivo? Andiamo a scoprirlo.

La frecciatina sui social

“Se in amore dovete chiedere rispetto vi posso assicurare che siete single e probabilmente cornuti/e”, ecco cosa ha riportato nella didascalia del post pubblicato di recente. La foto è stata scattata mentre Armando è alla guida. In tenuta sportiva e con l’abbronzatura al punto giusto, ha lo sguardo rivolto verso un punto indefinito.

Essendo amato quanto non tollerato, nei commenti si possono leggere sia approvazioni che critiche. Per fortuna sa gestire nel migliore dei modi questo genere di situazione. Del resto una forte personalità come la sua non può essere scalfita dalle parole dei cosiddetti leoni da tastiera.